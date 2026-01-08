El saludo de Carlos Villagrán a un niño que despertó polémica y es viral

Los famosos están expuestos todo el tiempo y es por eso que cada una de sus acciones puede despertar opiniones a favor y en contra. Un claro ejemplo de ello es lo que recientemente ocurrió con Carlos Villagrán al saludar de una particular forma a un niño que lo reconoció como el actor que interpreta al personaje “Quico”.

Lo sucedido en esta oportunidad, que trascendió a través de redes sociales, despertó un intenso debate en las plataformas digitales sobre el humor de antes y el humor de ahora, las formas en que nos dirigimos a las demás personas y cómo se puede afectar la autoestima de alguien con solo una frase.

¿Por qué critican a Carlos Villagrán?

El video señalado está sumando visualizaciones en plataformas como TikTok y X y muestra a Carlos Villagrán caminando entre algunas personas. En un momento, un niño se le acerca y le pregunta si él era el actor que le daba vida al recordado personaje de “El Chavo del 8” a lo que respondió con una sonrisa y la frase “¿Tú eres Ñoño?”.

Aunque se trató de una interacción que duró escasos segundos y que tuvo el tradicional estilo de humor que “Quico” ofrecía en la afamada serie, el actor recibió críticas y hasta fue catalogado de “gordofóbico”. Algunos internautas remarcaron que el saludo de Carlos Villagrán fue una burla al aspecto físico del niño.

¿Qué dijeron los internautas de Carlos Villagrán?

El video, como se mencionó anteriormente, se ha convertido en viral y cosecha diferentes opiniones entre quienes toman contacto con él. Mientras algunos usuarios de las redes sociales destacaron la espontaneidad de Carlos Villagrán y el haber saludado con humor al pequeño admirador, otros se mostraron muy críticos con él.

Además de catalogarlo como “gordofóbico”, algunos internautas afirmaron que ni en forma de broma se les debe hacer bullying a los niños. El actor fue criticado por tener una “actitud discriminatoria” contra el menor y afirmaron que eso puede afectarle la autoestima. El video sigue generando este tipo de reacciones y, hasta el momento, Carlos Villagrán no ha hecho alusión a las acusaciones en su contra.