Los signos que serán beneficiados por la energía de la Luna Menguante este sábado 10 de enero

El 2026 ya renovó energías con el solo hecho de el reinicio del calendario, pero en el mundo de la Astrología son diferentes eventos astrales los que potencian ciertas energías. Esta creencia afirma que los fenómenos que ocurren en el universo tienen un gran impacto en la vida de las personas.

Ahora, las nuevas predicciones de la Astrología se ven inspiradas en un evento que tendrá lugar este sábado 10 de enero y es la Luna Menguante. Este astro es uno de los que es tenido en cuenta por esta creencia para elaborar sus adivinaciones al enlazarla a la vida terrenal.

Luna Menguante y energías

La Astrología, que estudia el universo e interpreta sus energías, afirma que la Luna Menguante es una de las fases que más simbolismo tiene ya que se la asocia con la introspección, el cierre de ciclos y la limpieza de las cargas emocionales.

Por lo tanto, la Luna Menguante se convierte en una invitación a bajar un poco el ritmo de nuestro día a día, soltar aquello que ya no nos suma y prepararse para los nuevos comienzos. Sin embargo, las energías de este evento no impactan de igual manera en todas las personas.

¿Qué signos se beneficiarán con la Luna Menguante?

Ahora, la Luna Menguante de este sábado 10 de enero influirá positivamente en algunos signos del zodiaco que tendrán estas energías a su favor y podrán beneficiarse de ellas. La Astrología indica que uno de estos signos es Libra que sentirá una energía que se enfocará en el equilibrio, la justicia y las relaciones personales.

El otro signo beneficiado será Géminis que podrá filtrar de mejor manera sus ideas. Las predicciones afirman que ha tenido la mente saturada de proyectos y este sábado logrará priorizarlas.

Finalmente, la Astrología señala a Acuario sobre el que la Luna Menguante invita a soltar viejas creencias o prejuicios que limitaban su crecimiento intelectual o espiritual.