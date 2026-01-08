6 diseños de uñas ideales para San Valentín 2026: te harán lucir RADIANTE en tu cita

Una de las fechas favoritas de los enamorados se acerca: ¡El Día de San Valentín! También conocido como Día del Amor y la Amistad. Si en tus planes está salir de cita o simplemente pasar el rato con amigos y seres cercanos, te compartimos algunos diseños de uñas PERFECTOS para la ocasión, pues los tonos rojizos harán que tu manicura luzca RADIANTE en este día tan especial.

¿Qué tonos son IDEALES para las uñas en San Valentín 2026?

Los tonos rojizos y rosados son IDEALES para cualquier diseño de uñas en San Valentín. Pero no te vayas por el típico rojo intenso o el rosado fuerte. Dado que este año la tendencia de uñas va más enfocada hacia el minimalismo, te recomendamos tonos borgoña o ciruela para los rojos, así como champagne, blanco y rosa nude.

Diseños con estampados de corazón

Una base lisa en tonos borgoña y ciruela, mezclado con algún diseño que implique corazones mini o moños mini en el mismo tono de la base, hará que tus uñas luzcan verdaderamente románticas, dignas para la ocasión.

French nails en tonos rojos y rosados

Siguiendo la línea del minimalismo y los tonos nude, unas french nails en tonos rojos con la la base en rosa nude no sólo te hará ver elegante y sofisticada, sino que también quedan perfectas para el Día de San Valentín y son fáciles de combinar con cualquier tipo de outfit.

Dots rojos con uñas cristal y lisas

Los puntos (dots) en las uñas son un diseño sencillo, pero ayudan a elevar tu manicura al siguiente nivel. Intenta mezclar diseños con alguna uña en cristal y el resto en liso. Esto ayudará a realzar la elegancia en tus manos sin perder el toque romántico.

Efecto mármol

El efecto mármol es bastante popular en el mundo de las uñas, pues hace que tu manicura luzca hermosa. Para San Valentín, pide un efecto en tonos rojizos y mezcla el diseño con algunas uñas lisas del mismo tono. ¡PERFECTAS para el día del amor y la amistad!

French con láminas de oro

Si no eres fan del minimalismo, puedes mezclar diversos diseños, sin caer en la extravagancia total. Te recomendamos alguna uña en french rojizo, otra con efecto mármol suave, decorada con alguna lámina de oro o plata. El resto de las uñas pueden estar con una base lisa. El chiste es encontrar el balance perfecto entre el diseño de cada uña.

Ojo de gato

El efecto de ojo de gato queda en cualquier ocasión. Teniendo en cuenta los tonos ideales para San Valentín, te recomendamos algo en rojo intenso, ya que este color ayudará a resaltar el efecto. Sin duda, te hará ganar un cumplido en tu cita.