Pati Chapoy opina sobre la guerra de declaraciones entre Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert. “No está en sus cabales”

Este 19 de septiembre, los conductores de Ventaneando abordaron un tema muy delicado que ha acaparado las redes sociales en días recientes: la guerra de declaraciones entre Valentina Gilabert y su agresora, Marianne Gonzaga.

Los conductores coincidieron en que la influencer, quien apuñaló en 16 ocasiones a la modelo, no debería tener acceso a las redes sociales y mucho menos atacar de esta manera a quien fue su víctima.

Los conductores de Ventaneando opinan sobre la guerra de declaraciones entre Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert

Ricardo Manjarrez y Linet Puente fueron quienes explicaron en Ventaneando el contexto de la situación: a casi 2 meses de salir del centro para menores donde fue recluida, Marianne Gonzaga ha publicado videos contando su perspectiva de los hechos en días y semanas anteriores a su ataque. Valentina Gilabert la ha acusado de alentar los comentarios de odio en su contra.

“¿Dónde están las autoridades para prohibirle a esta jovencita que no utilice las redes sociales?”, dijo enérgicamente Pati Chapoy. La periodista indicó que no entiende por qué Marianne puede permanecer en libertad bajo custodia en lugar de ser recluida, debido a que todavía es menor de edad. “Esta jovencita no está en sus cabales”.

Linet Puente coincidió con Pati y enfatizó que “no debería agarrar el teléfono y mucho menos seguir atacando a la persona que la perdonó”. Además, al ver los videos de Marianne Gonzaga, ella continuamente pensaba: “¿por qué está hablando?”.

Pati Chapoy recordó que es una situación “delicadísima”. “Obviamente tiene un problemita aquí en la azotea”.

Por su parte, Pedro Sola señaló que Marianne habla con irresponsabilidad, “como si no hubiera hecho nada”. También describió la situación como muy mal ejemplo para la juventud.

Ricardo Manjarrez recordó que Valentina Gilabert es la víctima de un delito y, si hubiera tenido algo con la pareja de Marianne Gonzaga, “eso no amerita que hayas intentado quitarle la vida”.