La Influencer Nicole Agnesi es HOSPITALIZADA; este es su estado de salud

La influencer mexicana Nicole Agnesi generó conversación en redes sociales luego de compartir con sus seguidores que se sometió a una cirugía estética de aumento de busto. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido apareció con bata médica, recién salida del quirófano, donde habló abiertamente del procedimiento y de cómo se siente tras la intervención.

Nicole explicó que el aumento no será tan pronunciado como algunos podrían pensar, ya que por el momento el volumen se aprecia mayor debido a que lleva una venda muy gruesa, parte del proceso normal tras la cirugía. De esta forma, buscó aclarar dudas y frenar especulaciones sobre un cambio de imagen.

La influencer también tranquilizó a sus seguidores al señalar que durante la cirugía no sintió dolor, aunque reconoció que actualmente enfrenta algunas limitaciones físicas propias del postoperatorio: “no puedo ni tocarme la cara”.

Finalmente, Agnesi detalló que llevará su proceso de recuperación desde casa. Su testimonio fue recibido con mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron su decisión de compartir una experiencia personal.

|Story Nicole Agnesi

¿Quién es la influencer Nicole Agnesi?

La influencer Nicole Agnesi es originaria de Guadalajara y ha destacado principalmente en TikTok por compartir gran parte de su vida personal con sus seguidores, incluyendo su relación con Alan Bañuelos y su maternidad.

En julio de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Mikaela, cuya llegada generó gran expectación entre sus seguidores. Desde entonces, Nicole ha mostrado momentos del crecimiento de Mikaela.

El nombre de la influencer también ha estado ligado a la polémica, especialmente por el conflicto público que sostuvo con la creadora de contenido Maríanne Gonzaga, donde aparentemente hubo un intercambio de indirectas, declaraciones y reacciones de seguidores.