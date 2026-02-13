Ninel Conde sufre un accidente vehicular: ¿cuál es su estado?

Los seguidores de Ninel Conde se preocuparon luego de que la cantante compartiera historias en Instagram haciendo alusión a que había quedado varada en la carretera tras un accidente vehicular. La artista compartió los detalles en diferentes posteos.

No hay dudas de que las redes sociales permiten una conexión única entre los famosos y su fandom, al punto de lograr empatía y un generar sentimientos que sobrepasan la mera admiración. El caso de Ninel Conde es un claro ejemplo de ello ya que sus seguidores mostraron su preocupación ante lo sucedido.

¿Qué le sucedió a Ninel Conde?

“ABANDONADA EN LA CARRETERA”, fue el título que Ninel Conde eligió al compartir el video con el resumen de lo que vivió mientras se movilizaba en su camioneta por una carretera. “En una historia más del bombón asesino… Esto nos ocurrió esa tarde rumbo a San Luis Potosí”, señala el posteo.

La artista reveló que se movilizaba por la carretera cuando se percató de que una llanta se había ponchado. Ante esta situación, detuvieron el rodado al costado de la arteria y, debido a que ella y el hombre que la acompañaba no sabían cambiar el neumático, quedaron varados y solicitando auxilio.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Ninel Conde?

“Oigan, pues todo iba muy bien hasta que de pronto en la carretera ¿qué pasó? Nos hemos ponchado”, fue una de las expresiones de Ninel Conde en una de las historias compartidas en redes sociales. De todos modos, la cantante señaló que “son solo cosas que nos pasan a nosotras. La camioneta es nueva, último modelo, divina, pero pues se ponchó la llanta”.

Intentando mantener la calma, Ninel Conde pedía auxilio para que alguien pudiera ayudarlos. Finalmente, la ayuda llegó y la artista pudo seguir su camino pero la preocupación de sus seguidores se hizo sentir. Integrantes de su fandom se expresaron con comentarios como “Dios siempre contigo mija”, “Que miedo y en México” y “Que suerte que no te asaltaron y secuestraron”.