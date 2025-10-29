Ninel Conde cambió el color de sus ojos; ¿cuántos millones le costó la operación?

La modelo y actriz mexicana volvió a ser el foco de atención mediática por un cambio de look bastante evidente. Ninel Conde ha sido centro de críticas de parte de muchas personas que se han metido con sus intervenciones estéticas, sin embargo algunos otros usuarios la defienden indicando que es su vida y que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. El punto es que la actriz invirtió miles de pesos para cambiarse el color de sus ojos.

¿Cuánto costó la operación que Ninel Conde se hizo en los ojos?

No pasó desapercibida la publicación más reciente de parte de la actriz de 49 años. Y es que ahí se ve el cambio evidente en el color de sus ojos. En un principio todos argumentaron que se le veían bien los lentes de contacto, sin embargo se ha confirmado que no se trata de pupilentes, sino de un cambio permanente en el color. Y para ello invirtió varios miles de pesos.

La intervención se la realizó en la clínica Kerato en Nueva York. Este lugar especializado en modificaciones oculares vía láser de femtosegundo y pigmentos de color concretó el cambio de marrón oscuro a un tono verde olivo. Y todo esto por la módica cantidad de 220 mil pesos, moneda mexicana. Todo esto fue reportado por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el cambio de Ninel Conde?

En general sus fanáticos aseguraron que el cambio luce descomunal, pues perciben un beneficio en su rostro. Sin embargo otros tantos de los fanáticos aprovecharon el cambio para criticar a la actriz, pues se meten mucho con ella respecto a cómo ha llevado su belleza física en últimos años.

Sin embargo, parece que las ganancias obtenidas en los meses recientes sirvieron para realizarse un cambio bastante arriesgado en lo estético y evidentemente caro. Pero sin más, la foto compartida en Instagram acumula ya 10, 090 me gusta.