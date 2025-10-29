Así se ve Ninel Conde tras sus últimas cirugías: su aspecto te sorprenderá

Ninel Conde, la cantante y actriz mexicana, ha sorprendido a todos por su actual aspecto, quien, a sus 49 años, luce una apariencia joven. Aunque la celebridad de televisión, ha preferido no hablar tanto sobre sus intervenciones quirúrgicas, es posible ver que se han realizado ciertos cambios para verse más rejuvenecida.

Ninel Conde desestima las críticas por su nueva apariencia [VIDEO] Ninel Conde desestima las críticas por su nueva apariencia. Se presentó en un evento en Los Ángeles y no compartió si estará en el próximo cumpleaños de su hijo Emmanuel.

Recientemente, en sus redes sociales sorprendió a todos al presumir su cambio de color de ojos, en el que se necesitó de una costosa cirugía. Es así que haremos un pequeño recuento de las últimas cirugías que se ha realizado la artista durante los años.

¿Qué cirugía tiene Ninel Conde?

Ninel Conde, como ya lo mencionamos, es una actriz que ha preferido no hablar mucho sobre los cambios estéticos que se han realizado con los años. Pero para quienes siguen de cerca su carrera artística es posible ver todo lo que se ha realizado en el cuerpo y rostro.

Antes de hacer el cambio de color de ojos, en el 2019 el doctor Garo Kassabian, publico un video en el que detallaba la aplicación de bótox para disminuir la apariencia de las arrugas en la actriz, además de hacer el procedimiento de Game Changer para perfilar su mandíbula y mentón, y se hizo el Eyebright para poder eliminar las ojeras y bolsas.

Aunque la cantante ha resaltado que en las últimas cirugías, ella no se ha hecho intervenciones invasivas para obtener su actual aspecto, hay quienes aseguran que se ha realizado, rinoplastia, bichectomía, levantamiento de cejas, lifting facial y más. Los cuales han sido negados por la reconocida celebridad.

¿Cuánto cuesta cambiarse el color de ojos?

No olvidemos que, recientemente, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores con una de sus últimas cirugías, donde tuvo que viajar a Nueva York, para poder hacer la modificación del color de sus ojos. Un procedimiento quirúrgico que cambió su aspecto completamente.

Dicho tratamiento, se estima que tiene un costo de 12 mil dólares, y que son modificaciones que se hacen con láser de femtosegundo y pigmentos de color para lograr el impactante cambio. Por ahora son muchas las artistas y celebridades que han optado por hacerse dicho procedimiento.