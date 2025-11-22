De no creerse: el cantante que fingió un arresto para sacarle dinero a su representante

José Ángel Ledezma, mejor conocido como El Coyote, fue el cantante que fingió un arresto para sacarle dinero a su representante, a fin de tener recursos para seguir la fiesta, pues en see momento tenía un fuerte problema de alcoholismo, como el que vivió Jorge Medina durante su etapa como vocalista de la Arrolladora Banda El Limón.

El sinaloense contó esta divertida anécdota en el programa de radio Erazno y La Chocolata, aunque la historia es chusca, se vio inmiscuido un comandante de la policía, quien aceptó el trato a cambio de dinero, que le terminó por sacar a René Camacho, hoy dueño y líder de la Arrolladora. Conoce la sentencia que recibió Gerardo Ortiz en Estados Unidos.

“Tenía un representante que era muy duro y yo andaba pisteando, entonces dije: cómo le saco feria a este bato para seguir pisteando. Agarré un comandante de la judicial y le dije, me vas a esposar, vamos a ir a la casa del representante, le vamos a sacar 10 mil bolsas y te voy a regalar 2 mil bolas”, contó El Coyote.

El intérprete de “Prohibido” acudió a la casa de René Camacho para pedirle dinero a cambio de su libertad, ya que al día siguiente tenían una presentación, a lo que hoy el líder de la Arrolladora accedió, aunque a regañadientes.

“Me dijo: ‘ay José Ángel, qué karma estoy y pagando’. Me dio los 10 mil pesos y a la vuelta le di los 2 mil al policía, me bajé de la patrulla, pedí un taxi y vámonos”, platicó entre risas el cantante de “Encerrado”.

Las adicciones de El Coyote a lo largo de su carrera

El Coyote no oculta los problemas de adicciones que ha tenido a lo largo de su carrera y un ejemplo de ello es cuando fingió un arresto para seguir bebiendo alcohol. No obstante, la última recaída que tuvo fue cuando falleció su madre, su gran pilar, pues fue quien lo crio y fungió como padre, ya que su progenitor lo abandonó cuando tenía 13 años de nacido.

En una entrevista, contó el proceso que le llevó superar la muerte de su madre, pues durante 2 años pasó por una depresión que lo indujo de nueva cuenta al alcoholismo. Pese al mal momento, buscó ayuda y supo sobreponerse para hoy volver a estar en el gusto de la gente con el Capibaras Tour, junto a Chuy Lizárraga.