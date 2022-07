Jorge Medina revela cómo superó su adicción al alcohol.

Jorge Medina se ha mantenido en pie de lucha para mantenerse sobrio.

Como vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, Jorge Medina alcanzó la cúspide de su carrera, pero paradójicamente experimentó los excesos, y en caída libre, tocó fondo a cinco años de haber iniciado su carrera en solitario.

El cantante revela cómo recompuso el camino y lo que ahora hace para exorcisar los demonios del alcohol que amenazaron con terminar su carrera y su vida.

“Yo trabajo en una clínica de rehabilitación que se llama Promesas. No trabajo para ayudarle a las personas... trabajo para ayudarme a mí. Yo tomé esa decisión por mí, ni siquiera por mis hijos o por mi esposa, fue una decisión tomada por mí", dijo a Ventaneando.

“No me da ninguna pena el decir que yo he pedido ayuda tras estar en los cuernos de la luna. Nosotros somos personas normales. Es muy normal que suceda el éxito y que vaya ligado a la fiesta”, contó.

Jorge Medina manda consejo a Eduin Caz

Pero, ¿qué consejo le daría a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, que se ha dejado ver pasado de copas en más de una ocasión?

“Yo lo único que le puedo decir a Eduin Caz es que se divierta. No puedo hacer otra cosa. La vida te ira diciendo si eso fue lo correcto o eso no fue lo correcto”, declaró.

“Yo también hice cosas y todos pasamos por esa etapa. No es algo extraño porque ahorita lo que hagas por chiquito que sea ya hay redes sociales. Mi suerte es que no había tantas redes sociales, Dios guarde, yo ya no existiera”, continuó.

Jorge Medina se presentará el 30 de julio en el Lienzo Charro Ignacio Zermeño en Guadalajara, Jalisco, mientras tanto, lanzó una revelación que nos dejó con el ojo cuadrado... ¿qué quiere ser parte de Ventaneando?

Un día les mandé a decir que si yo fuera periodista fuera cruel... invítenme un día a echar chisme porque a mí me encanta todo ese rollo. Se pone bueno conmigo

