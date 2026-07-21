¿Nuevo bebé? Se desatan los rumores entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann; esto se sabe

Aunque Aislinn Derbez ya tiene varios años que terminó su romance con Mauricio Ochmann, la amistad que ellos mantienen es muy buena, permitiendo que tengan una gran convivencia junto a su hija.

Sin embargo, los rumores sobre un nuevo bebé crecen, todo empezó por una declaración realizada por la artista durante un encuentro con medios de comunicación. Te detallaremos qué fue lo que comentó.

¿Qué pasó con Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Todo empezó durante la promoción de la película que hicieron juntos, donde los reporteros presentes le cuestionaron si estarían dispuestos a que el amor renazca entre ellos. Claramente, entre risas, Aislinn Derbez explico que posiblemente sí, pero que deben darles chance para que puedan tomarlo con calma.

Por otro lado, Mauricio Ochmann, detallo que el cariño entre ellos nunca desapareció, y que siempre han sido muy unidos, recalcando la relación que mantienen desde su divorcio. Demostrando la buena forma en que ambos culminaron la relación.

Aunque durante esas entrevistas ambos detallaron que por el momento el plan de un nuevo bebé no se encuentra entre sus planes, aún así los seguidores de los artistas se encuentran ilusionados, ya que el amor continua vigente. No olvidemos que en varias ocasiones han surgido rumores sobre un romance entre ellos y un posible hijo entre ellos.

¿Por qué se separaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

El divorcio se anuncio formalmente en el 2020, dos años después de que naciera la hija que tienen en común, aunque la decisión ya se había tomado desde el 2019. Explicaron que su separación fue debido a que ambos tenían caminos distintos en temas personales y laborales, perjudicando la comunicación entre ellos. Sin embargo, después de su divorcio ambos mantuvieron buen contacto por el bienestar de su pequeña.

Ante esto, podemos decir que la relación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se culmino en buenos términos. Ahora los rumores ya quedaron claros ante la posibilidad de un nuevo bebé, pero entre los usuarios la esperanza no muere.