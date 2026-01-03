¿Murió Óscar Burgos, “El Perro Guarumo”? Circula foto del comediante

Óscar Burgos, popularmente conocido como “El Perro Guarumo”, fue tendencia en las últimas horas debido a que trascendió una imagen en la que se anunciaba su muerte. Todo esto surgió debido a una publicación de un amigo.

Fue anoche cuando apareció en las redes sociales una fotografía en blanco y negro del mencionado comediante . Esta publicación de Instagram fue acompañada por un mensaje que causó mucha consternación en sus seguidores.

¿Murió Óscar Burgos “El Perro Guarumo”?

Como mencionamos anteriormente, en las redes sociales pero en especialmente Instagram, apareció una fotografía que daba a entender que el reconocido comediante y conductor de televisión, Óscar Burgos había fallecido en los primeros días de este año. Sin embargo, todo se trató de una broma que había hecho uno de sus amigos.

El propio Óscar Burgos, “El Perro Guarumo”, dio a conocer la broma que le hizo uno de sus amigos, que aprovechó el Día de los Inocentes para hacer creer que el comediante había fallecido. En la imagen se ven ambos en blanco y negro con un mensaje de despedida.

"Vuela alto Óscar Burgos", se lee en la imagen. Ante el revuelo que se armó debido a la publicación es que el comediante rompió el silencio y habló de que era una broma del Día de los Inocentes. Esto se dio debido a que sus amigos constantemente se burlan de su edad por lo que no es más que una noticia falsa.

"Esta foto corresponde al 28 de diciembre que mi amigo Fernando Lozano la subió al grupo y me reí mucho porque siempre se la están curando de mi edad. Cuando me vaya de verdad ya nadie les va a creer, pero aún así, los amo mucho", dijo el comediante.

Si bien todo quedó aclarado, pues los usuarios pidieron que no haga ese tipo de bromas y mucho menos compartir imágenes de este tipo porque generan dolor.

¿Quién es Óscar Burgos "El Perro Guarumo"?

Óscar Burgos es un comediante y conductor de televisión que nació en el estado de Tamaulipas. Su personaje más conocido es "El Perro Guarumo".

