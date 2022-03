VIDEO: Comediante hace broma con tubo PVC y lo golpean.

Una broma de un tiktokero se salió de control, pues fue empujado contra el piso por un fuerte hombre en una tienda de autoservicio.

El Show de Chistes de VLA viene con los mejores chistes y el mejor invitado. Carlos Eduardo Rico vino a contarnos los mejores chistes.

Se trata del comediante Jay, quien en TikTok se hace llamar como Jay Kinda Funny, y también se dedica a hacer bromas en centros comerciales, parques y estacionamientos.

Aunque cuenta con 235 mil seguidores en Instagram y sus videos acumulan millones de reproducciones, una de sus bromas se salió de control y se volvió viral en la popular aplicación china.

El tiktokero tomó un tubo de PVC y lo utilizó como megáfono para espantar a un fuerte hombre de camiseta negra enfrente de él.

El hombre no aguantó la broma, se volteó, tomó a Jay y lo aventó al piso: “¿Crees que es una broma? ¡No es una maldita broma!”, expresó la víctima del chiste en el suelo.

Broma de comediante se sale de control

A través de sus redes sociales, el propio Jay publicó su broma fallida acompañada de la siguiente leyenda.

“Definitivamente no es el tipo correcto”, se lee una leyenda en la descripción del video.

El hombre de camiseta negra mantuvo a Jay contra el piso por un largo tiempo, mientras le reprochaba su desagradable broma.

“No me jodas, ¿me oyes? No me jodas, hermano”, expresó entre gritos.

Por su parte, el tiktoker se quedó inmóvil en el piso y pidió en repetidas ocasiones no ser golpeado.

¡Es una broma, es una broma!

El video ganó millones de reproducciones en las redes sociales, además de comentarios divididos por parte de los internautas celebrando la broma y otros condenando la falta de respeto de Jay.

No es la primera vez que la broma de un comediante se sale de control, pues en la entrega de Premios Oscar 2022, Chris Rock recibió una cachetada de Will Smith por hacer un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett.

