Participante de reality show sufre amputación de su pierna

Uno de los realitys más conocidos a nivel mundial “Survivor”, enfrenta un duro episodio luego de que se diera a conocer que un participante sufriera un terrible accidente que más tarde provocó que se le amputara la pierna.

En la edición de Survivor Grecia, el atleta Starvor Floros, de 21 años, atravesó por una amputación parcial luego de que sufriera un fuerte golpe por una embarcación mientras practicaba pesca submarina, ante la gravedad del incidente, la producción suspendió indefinidamente las grabaciones.

De acuerdo con un comunicado difundido por la producción, los hechos se registraron en la isla de Saona, República Dominicana, durante un periodo de descanso de las grabaciones, asimismo, se detalló que Floros se encontraba realizando pesca submarina cuando fue impactado por una lancha turística, debido a las helices de la embarcación, terminó con lesiones severamente graves por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital para su atención médica.

¿Cuál es el estado de salud del participante de Survivor Grecia?

Tras ingresar al hospital, personal médico diagnosticó también un fuerte traumatismo en el tobillo derecho, actualmente, el joven se encuentra bajo observación en estado estable luego de sufrir la amputación de su pierna izquierda. Debido a la gravedad de los hechos, también se tuvo que suspender la emisión del programa.

De acuerdo con la producción del programa, AcuMeya, reiteró que el incidente ocurrió fuera de las competencias oficiales, aunque dejó claro que se brindó atención médica inmediata al participante, por su parte la cadena SKAI TV anunció la suspensión del programa mientras que las autoridades dominicanas realizan las investigaciones para determinar qué sucedió realmente. Ante estos hechos, fans expresaron su preocupación por la salud del concursante y han cuestionado las condiciones de seguridad.

¿Cómo fue la participación de Stavros Floros en ‘Survivor Grecia’?

Stavros Floros originario de Kavala y dedicado a la apicultura destacó por ser uno de los participantes más jóvenes de la temporada 2026 de “Survivor Grecia”, además, de que logró llamar la atención del público por su resistencia física.

Desde el inicio del reality , Floros destacó por su energía competitiva y por convertirse en uno de los perfiles favoritos entre parte de la audiencia griega. Aunque su participación quedó abruptamente interrumpida por el accidente, seguidores desean su pronta recuperación.