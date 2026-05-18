Los 5 tonos de sombras que oscurecen tu mirada

Anteriormente, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre tonos de sombras que aclaraban el color del iris, ahora es momento de detallar los colores que oscurecen tu mirada, alternativas que te pueden ayudar a obtener un aspecto misterioso.

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Para que lo puedas intentar, te detallaremos 5 opciones que te ayudarán a obtener un look seductor, pero al mismo tiempo evitarás tener un aspecto cansado u ojos pequeños

¿Qué colores oscuros usar en las sombras?

Como ya lo mencionamos, el usar colores muy intensos puede lograr un aspecto misterioso y seductor, pero para ello hay que hacer un buen uso de esas tonalidades. Por eso te vamos a explicar cuáles son los tonos de sombras que oscurecen tu mirada según Gemini:

Negro Mate: Aplica en la zona externa del ojo para dar profundidad o en un delineado difuminado para darle mayor impacto, considera que es un tono que en exceso puede reducir el tamaño de tus ojos.

Gris ceniza o grafito: Úsalo como un punto de luz o metalizado en el lagrimal, esto te ayudará a abrir los ojos, ya que al usarlo en exceso puede potenciar las ojeras o dar un aspecto apagado.

Morado berenjena oscuro: Ideal para resaltar los ojos verdes o marrones, puedes aplicarlo en el párpado superior y difuminarlo con un tono cálido. No hay que bajarlo tanto para que no parezca una ojera.

Café muy frío o espresso: Aplícalo con una brocha muy suelta para que tenga un aspecto más translúcido, ya que en exceso puede dar un efecto de hundimiento.

Verde militar u oliva oscuro: Añade encima una sombra dorada o bronce en el centro del párpado para captar toda la luz, ya que es un tono que puede apagar el brillo.

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¿Cómo usar las sombras oscuras?

Al tratarse de tonos de sombra muy oscuros, hay que tener cuidado, ya que el uso excesivo de estos tonos nos puede perjudicar, ya que puede apagar el brillo de los ojos y al mismo tiempo puede generar que las ojeras se vean más.

Para oscurecer tu mirada sin caer en el exceso, se recomienda ocultar correctamente la presencia de las ojeras, además del uso de una sombra más clara que te ayudará a generar la transición de colores y de siempre colocar un punto de luz satinado, ya sea en el lagrimal o en el centro del párpado.