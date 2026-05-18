La psicología es una disciplina científica relativamente nueva que nace a finales del siglo XIX y tiene un gran desarrollo durante gran parte del siglo XX, revela la Universidad de Palermo (Argentina). “Lo que hoy llamamos psicología estaba ‘dentro’ de la filosofía y de la medicina y surge como disciplina científica independiente a comienzos del siglo XX”, resume en un artículo.

Noticias Morelos del 15 de mayo 2026

En este punto, advierte que existen diferentes escuelas en psicología como la psicología psicodinámica, la sistémica, la cognitiva, la conductual, la humanista, entre otras. Es por ello que los exponentes de esta disciplina son muchos y cada uno ha contribuido con su legado.

¿Quién fue Carl Rogers?

Una de esas grandes figuras es Carl Rogers, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y uno de los principales fundadores del enfoque humanista en psicología, junto a Abraham Maslow. Propuso una visión optimista del ser humano, basada en la premisa de que todas las personas poseen una tendencia innata hacia la autorrealización y el crecimiento personal, de acuerdo a diferentes bases de información.

El psicólogo estadounidense tenía una perspectiva que revolucionó la psicoterapia al mover el foco desde el analista experto hacia las capacidades internas del propio individuo para sanar y desarrollarse. Al respecto, se destaca su contribución más célebre, la Terapia Centrada en el Cliente, un modelo terapéutico que transformó la relación entre profesional y consultante.

Carl Rogers y una frase con mucha verdad

El legado de Carl Rogers extendió su impacto a la educación, la resolución de conflictos y las relaciones humanas en general. En este marco, la Inteligencia Artificial destaca su frase “El hombre que se educa es aquel que aprende a aprender” ya que afirma que “da en el clavo con una verdad que, hoy más que nunca, es una brújula absoluta”.

Cuando el psicólogo estadounidense dice que el hombre educado es aquel que aprende a aprender, está dinamitando la vieja idea de la educación como un simple depósito de datos. Para Carl Rogers, el conocimiento estático no sirve en un mundo que cambia constantemente. Lo verdaderamente valioso es desarrollar la flexibilidad cognitiva y la actitud ante el conocimiento.

Hoy en día, esta máxima de Carl Rogers se traduce directamente en la adaptabilidad digital y el aprendizaje a lo largo de la vida. En un mundo laboral y tecnológico que cambia a un ritmo vertiginoso, el éxito ya no depende de acumular títulos o memorizar datos que caducan rápido, sino de la agilidad cognitiva para dominar nuevas herramientas de forma autónoma, filtrar el exceso de información y desarrollar el pensamiento crítico.