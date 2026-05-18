Anna Freud, psicoanalista austríaca: “Cuando el error se hace colectivo adquiere la fuerza de una verdad”

La psicología es la disciplina que se ocupa del estudio de los procesos mentales, resume la Universidad Internacional de Valencia y añade que su objetivo es comprender los mecanismos cognitivos y emocionales que subyacen en la conducta humana.

Noticias Veracruz del 15 de mayo 2026

En un informe explica que, aunque ya los antiguos griegos exploraron la complejidad de nuestra psique, no fue hasta el siglo XIX cuando la psicología comenzó a establecerse como ciencia. Además, remarca que el estudio de la mente está relacionado con numerosas áreas del conocimiento, entre otras, la biología, la neurociencia, la sociología o la filosofía.

¿Quién fue Anna Freud?

Entre las mentes más ilustradas relacionadas con la psicología se encuentra Sigmund Freud, pero ese apellido también pone de relieve a Anna Freud, hija del padre del psicoanálisis. Ella fue una destacada psicoanalista austriaca, reconocida como una de las fundadoras del psicoanálisis infantil.

La psicología es la disciplina que se ocupa del estudio de los procesos mentales, resume la Universidad Internacional de Valencia y añade que su objetivo es comprender los mecanismos cognitivos y emocionales que subyacen en la conducta humana. En un informe explica que, aunque ya los antiguos griegos exploraron la complejidad de nuestra psique, no fue hasta el siglo XIX cuando la psicología comenzó a establecerse como ciencia. Además, remarca que el estudio de la mente está relacionado con numerosas áreas del conocimiento, entre otras, la biología, la neurociencia, la sociología o la filosofía. ¿Quién fue Anna Freud? Entre las mentes más ilustradas relacionadas con la psicología se encuentra Sigmund Freud, pero ese apellido también pone de relieve a Anna Freud, hija del padre del psicoanálisis. Ella fue una destacada psicoanalista austriaca, reconocida como una de las fundadoras del psicoanálisis infantil. A diferencia de su padre, Anna Freud centró sus investigaciones en la mente de los niños, adaptando las técnicas terapéuticas a su nivel de desarrollo. Además de su trabajo clínico, realizó aportes teóricos fundamentales que expandieron el psicoanálisis tradicional. Anna Freud y una frase para analizar “Cuando el error se hace colectivo adquiere la fuerza de una verdad” es una de las frases más destacadas de Anna Freud con la que toca una de las fibras más sensibles y vigentes de la psicología social y del psicoanálisis aplicado a las masas: cómo el consenso del grupo tiene el poder de distorsionar la realidad individual. Cuando la psicoanalista austríaca formula este pensamiento, no solo está haciendo una observación aguda, sino que sintetiza un fenómeno estructural de la mente humana. En la actualidad, esta frase de Anna Freud se evidencia con crudeza en las cámaras de eco de las redes sociales y el fenómeno de la posverdad, donde los algoritmos agrupan a comunidades en torno a sesgos compartidos. La Inteligencia Artificial (Gemini) advierte que esta frase en el día a día puede aplicarse cuando una noticia falsa, una teoría conspirativa o una narrativa ideológica es validada y viralizada por miles de personas dentro de un mismo entorno digital, el "error" se normaliza y se institucionaliza; para el individuo, la necesidad de pertenencia y cohesión comunitaria pesa más que los hechos objetivos, transformando la aprobación del grupo en la única verdad necesaria.

A diferencia de su padre, Anna Freud centró sus investigaciones en la mente de los niños, adaptando las técnicas terapéuticas a su nivel de desarrollo. Además de su trabajo clínico, realizó aportes teóricos fundamentales que expandieron el psicoanálisis tradicional.

Anna Freud y una frase para analizar

“Cuando el error se hace colectivo adquiere la fuerza de una verdad” es una de las frases más destacadas de Anna Freud con la que toca una de las fibras más sensibles y vigentes de la psicología social y del psicoanálisis aplicado a las masas: cómo el consenso del grupo tiene el poder de distorsionar la realidad individual.

Cuando la psicoanalista austríaca formula este pensamiento, no solo está haciendo una observación aguda, sino que sintetiza un fenómeno estructural de la mente humana. En la actualidad, esta frase de Anna Freud se evidencia con crudeza en las cámaras de eco de las redes sociales y el fenómeno de la posverdad, donde los algoritmos agrupan a comunidades en torno a sesgos compartidos.

La Inteligencia Artificial (Gemini) advierte que esta frase en el día a día puede aplicarse cuando una noticia falsa, una teoría conspirativa o una narrativa ideológica es validada y viralizada por miles de personas dentro de un mismo entorno digital, el "error" se normaliza y se institucionaliza; para el individuo, la necesidad de pertenencia y cohesión comunitaria pesa más que los hechos objetivos, transformando la aprobación del grupo en la única verdad necesaria.