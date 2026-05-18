Los 5 diseños de uñas gelish para manos chatas

Las manos chatas se destacan por la forma de sus dedos, generando que obtengan una apariencia tosca, situación que para ciertas usuarias puede resultar incómoda por su aspecto. Sin embargo, ahora es posible mejorar su apariencia con el uso de diseños de uñas con gelish.

Para que puedas lograr unas manos estilizadas, te vamos a explicar 5 estilos que puedes usar, los cuales te ayudarán a tener un look más estilizado y elegante.

¿Qué gelish usar en manos chatas?

El tener manos chatas no es un impedimento para arreglar tus manos con gelish; al contrario, es una gran oportunidad con la que puedes crear efectos visuales que alargan y estilizan tus manos. La IA de Gemini nos recomienda usar las siguientes opciones de diseños de uñas:

Efecto nude o “milky”: Busca tonos que imiten tu color de piel o el blanco translúcido; te ayudarán a generar la ilusión de continuidad.

“Baby French” o francesa micro: Usa una línea delgada en la punta de tu uña; puedes hacerlo en blanco o solicitarlo en otros tonos como negro, vino o dorado.

Líneas verticales y espacio negativo: En una base nude o transparente, con un pincel fino, agrega una línea vertical fina en negro, blanco o de tu color favorito.

Efecto ombré o degradado visual: Crea un difuminado sin cortar; puedes hacerlo en tonos pastel hacia las puntas.

Manicura “skittle” en tonos verticales: Si adoras el usar colores, es tu gran oportunidad; pide que en cada uña se agreguen tonos con una misma gama cromática.

¿Qué forma de uñas usar?

Considerando la forma de las manos chatas, es fundamental usar formas de uñas que te ayuden a estilizar y alargar su aspecto visualmente. Por lo que se recomienda usarla ovaladas, coffin o almendrada, ya que te ayudarán a que tus dedos se vean más largos y delgados.

Es un aspecto importante que debes considerar, en especial si en tus diseños de uñas con gelish planeas solicitar la aplicación de extensiones de acrílico o si tienes una uña natural muy larga.