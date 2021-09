Fuerte enfrentamiento entre Kimberly Loaiza e internautas.

Kimberly Loaiza responde a haters que humillan a su esposo Juan de Dios Pantoja y a su familia. Te contamos todos los detalles.

Kimberly Loaiza y su esposo Juan de Dios Pantoja, han protagonizado varias polémicas durante su carrera, ¡y últimamente muchas! Esta vez, fue Kim quien no se quedó callada, ¿de qué hablamos? Sigue leyendo y checa todas las fotos AQUÍ.

Kimberly Loaza arremete contra personas que “humillan” a su familia.

A pesar de que Kimberly Loaiza tiene muchos fans y está teniendo un éxito impresionante en su carrera profesional, hay veces que no la pasa bien y que ni sus linduras la pueden ayudar, ¡y así fue en esta ocasión! Pues no le quedó de otra que arremeter contra haters de su esposo Juan de Dios Pantoja.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que Kimberly le envió un mensaje a sus seguidores para pedirles que etiquetaran a aquellas personas que decían ser parte de sus fans, pero que hablaban mal de ella, su esposo o su familia en general, ¡booom! ¿Para qué o qué? “Dejen aquí las cuentas que se expresan mal de mi familia y se dicen llamar “Linduras”, dijo en la publicación Kim.

El posteo no salió como esperaba, y es que es sabido que los fans de Kim no quieren a su esposo, pues dicen que nunca le ha convenido estar ahí, ¡así que la mayoría no la apoyó esta vez!

Ante los malos comentarios recibidos por parte de sus fans, Kimberly publicó “Yo no puedo obligarte a apoyar a alguien que no quieres apoyar, Pero tampoco puedo estar de acuerdo con quienes humillan a mi familia, una cosa es ‘no apoyar’ y otra cosa es ‘humillar’ no necesitas ofender para demostrar que no apoyas a alguien... Entiendo si algunos no están de acuerdo con mi forma de pensar, los respeto y los amo, mis linduras son muy especiales para mi, siempre están en mi corazón. Solo pido respeto para mi familia”.

¿Ustedes qué opinan?

