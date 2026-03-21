El INCREÍBLE y ostentoso regalo de Peso Pluma a Kenia Os, ¿cuánto costó?

El pasado jueves 19 de marzo la reconocida artista mexicana Kenia Os ofreció una listening party en el Palacio de los Deportes para mostrar su nuevo álbum “K de Karma”. Sin embargo, una de las cosas que sorprendió por completo fue el ostentoso regalo que su novio Peso Pluma le envió pues aunque no pudo estar presente ya que se encuentra de gira, se aseguró de que el gran logro profesional de la cantante no pasará desapercibido ya que lleno una habitación completa de rosas, aunque hasta el momento se desconoce cuál fue el precio de dicho regalo.

¿Cómo fue el regalo que Peso Pluma le dió a Kenia Os luego de su listening party?

A través de redes sociales la intérprete de “Llevatelo”, “Malas decisiones”, “Ojo X Ojo”, entre otras, compartió un video en donde se pudo ver una habitación con más de 10 ramos enormes de rosas de diversos colores así como el piso repleto de pétalos rojos. Por otro lado, la artista también compartió la imagen de un ramo de rosas muy grande con las palabras “K de Karma”. A esta publicación el cantante de regional mexicano, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma respondió “Te amo mi reina hermosa”.

¿Cómo fue la listening party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes?

Luego de casi dos años en pausa y muchos meses de trabajo para realizar un álbum, la artista originaria de Mazatlán, Sinaloa, lanzó su álbum “K de Karma”, mismo que tuvo su estreno con una listening party realizada en el Palacio de los Deportes, lugar al que arribaron miles de “Keninis”. En este evento Kenia Os lució diversos looks como un vestido azul con un alacrán en la espalda, un atuendo rojo con negro. Sin embargo, uno de los aspectos que más cautivaron al público fue la presencia de la cantante a muchos menos de altura en donde se podía ver una ruleta detrás.

El álbum está compuesto por 14 temas en donde hay colaboraciones con artistas como Carla Morrison y Lola Indigo. En este proyecto musical Kenia Os explora una nueva faceta musical con distintos ritmos y sonidos.

Actualmente Kenia Os y Peso Pluma llevan más de un año de relación, misma que han mantenido pública pues en redes sociales comparten momentos juntos como vacaciones y eventos exclusivos a los que acuden con otras celebridades. La carrera de ambos se encuentra en ascenso pues mientras Kenia Os ha lanzado “K de Karma”, Peso Pluma se encuentra en su gira por Estados Unidos con su tour “Dinastía”