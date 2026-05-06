Los colores de que deben ocupar cada 1 de los 12 signos del zodiaco del jueves 7 al domingo 10 de mayo para atraer la abundancia según Nana Calistar

En esta ocasión te diremos cuáles son los colores que deben ocupar cada 1 de los 12 signos del zodiaco para atraer la abundancia a sus vidas de acuerdo con Nana Calistar; recordemos que, cada tonalidad para las personas es distinta y va de acuerdo con la astróloga; este color lo pueden ocupar desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de mayo de 2026.

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De acuerdo con la astrología y la psicología, más específicamente con algunos libros como: “La psicología del Color”, se dice que, algunas tonalidades que les gustan a las personas no son casualidad, y más allá de un gusto normal, existe un factor que se relaciona con la personalidad de quien porta dicho color. Desde hace unos años atrás, los astrólogos relacionan algunos colores específicos con cada 1 de los 12 signos del zodiaco, y los expertos lo hacen basándose en energías que caracterizan a dichos sujetos.

¿Qué colores deben portar cada 1 de los 12 signos del zodiaco según Nana Calistar?

Aries debe vestir de color Azul Tauro debe ponerse una prenda de color verde esmeralda Géminis tiene que ocupar algo de color amarillo Cáncer deberá portar algo de color blanco Leo puede usar ropa de color dorado Virgo tiene que portar algo de color verde olivo Libra deberá usar un color rojo vino Escorpión puede ocupar el color negro Sagitario tiene que usar un color naranja Capricornio puede ocupar un café oscuro Acuario tiene que utilizar algo plateado Piscis puede usar un color azul cielo

Números de la suerte de los 12 signos del zodiaco