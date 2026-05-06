Yalitza Aparicio cambió su look a un corte bob: fotos

Una de las actrices que más se instaló en la conversación del medio mexicano e internacional fue Yalitza Aparicio. La oriunda de Oaxaca ha estado constante en presentaciones, galas y producciones fotográficas que le han generado notoriedad tras su papel en la película de Alfonso Cuarón. Ante eso, hoy toca repasar lo que dejó su cambio de look, que es una tendencia clara para esta época del año.

Así fue el simulacro EN VIVO en Venga La Alegría hoy 6 de mayo

¿Cómo es el nuevo look que presumió Yalitza Aparicio?

La mexicana asistió a la tercera edición del Sundance Festival Film, celebrado en la Ciudad de México entre el 31 de abril al 3 de mayo. Allí fue donde Yalitza Aparicio llegó a deslumbrar con un cambio de look sutil pero que no pasó desapercibido. La mujer de 32 años se unió al club del corte bob. Los expertos indican que este estilo sirve para enmarcar la cara y quitar años de encima.

Precisamente el rostro se favorece al quitarle a la melena peso y volumen, aunque la variante que se hizo la nacida en Tlaxiaco no se fue con un recorte hasta la mandíbula o las orejas… sino que lo redujo hasta las clavículas. Es decir, el corte que se realizó la actriz mexicana podría definirse como un long bob.

En el caso de la mexicana se hizo notorio pues todos estaban acostumbrados a verle con un cabello sumamente largo. Sin embargo, al pasar por la alfombra roja de este evento de cine independiente, lució un recorte que fue sumamente elogiado en lo general. Por ello, aqui una explicación de lo que ofrece el ya mencionado long bob.

¿Cómo te beneficia el corte long bob, nuevo look que tiene Yalitza Aparicio?

Espacios como el Salón Cristina Cisneros de España, indica que es uno de los cortes más versátiles y favorecedores en la actualidad. El long bob, también conocido como lob puede ayudarte en los siguientes aspectos.