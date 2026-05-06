3 ideas para reemplazar el tradicional pastel de cumpleaños por opciones creativas y deliciosas
¿Quieres una opción fuera de lo común para tu fiesta? Checa estas ideas de postres para reemplazar el pastel de cumpleaños, están deliciosos y bonitos.
Aunque es la opción más tradicional, hay que aceptar que no todos son fans del pastel o simplemente están cansados del mismo postre en cada celebración. Si tú o un próximo festejado de tu familia están entre esas personas, aquí te presentaremos algunas ideas para reemplazar el pastel de cumpleaños en las fiestas.
Ya sea por estética, sabor u organización, los siguientes postres podrían convertirse en tu nueva opción favorita en las fiestas de cumpleaños.
3 ideas para reemplazar el pastel de cumpleaños por otros postres
1. Cupcakes
En los últimos años, esta se ha convertido en la opción más socorrida para reemplazar el pastel de cumpleaños. Resulta un postre más práctico para muchas personas porque, al tratarse de piezas individuales, evite tener que partir rebanadas de similar tamaño o comprar platos. También permite formar figuras en conjunto o tener diferentes tipos de decoraciones.
Los postres no solo son distintos en su aspecto sino también preparación. Por ejemplo, los cupcakes suelen elaborarse con una textura más ligera y llevar un 'frosting' distinto al clásico merengue o el fondant de un pastel.
2. Torre de donas
Tú mismo puedes armar una torre de donas para reemplazar el clásico pastel de cumpleaños. Puedes elegir un solo color para seguir un concepto o crear una torre totalmente ecléctica, con otros elementos como perlas comestibles, galletas o dulces. Además, está la opción de simplemente apilar las donas o colocarlas sobre una base. Es práctico, se ve bonito y puede ser una opción más antojable para muchas personas.
3. Cake pops
Como los cupcakes, las llamadas "paletas de pastel" pueden ser una opción mucho más práctica y también muy atractiva visualmente. Aquí tampoco tienes que partir rebanadas y la masa se prepara de manera distinta a un pastel.
Incluso está la posibilidad de darles una forma especial; por ejemplo, con una cobertura de chocolate y conos de galleta le das forma de helado a tus cake pops.