Tiktoker pide dinero para cubrir sus gastos médicos; ¿qué le pasa al influencer?

La era del internet ha traído experiencias de todo tipo, sin embargo muchos aplauden cómo este espacio digital puede ser de enorme ayuda para casos como el que está enfrentando PacoWeb. El influencer que da recomendaciones en asuntos tecnológicos confesó estar en medio de una crisis de salud realmente severa. Ante eso, pidió dinero para solventar los costosos procedimientos médicos.

¿Qué le pasó al influencer de tecnología, PacoWeb?

Algunos conocen el trabajo que realiza el influencer en TikTok, razón por la cual se había lanzado una alerta por un cambio físico que se le vio en los videos más recientes. Por ello, el propio PacoWeb le confesó a sus seguidores que ha sufrido demasiado con su salud por culpa de una poliquistosis renal. Y todo lo que le ha traído lo declaró en un video subido hace unas horas.

"Ya ahorita ya estuvimos viendo diagnósticos y situaciones, y si, tengo una enfermedad crónico degenerativa que se llama poliquistosis renal. Ya me echó a perder los riñones… Así de fácil". Recalcando que evidentemente requerirá de un proceso médico algo largo y costoso.

"Voy a tener que estar sujeto a varias cirugías, tratamientos y va a ser un tiempo pesado y difícil. Entonces, ¿para qué es este video? Para pedir su apoyo. Sé que nunca he hecho esto y no es muy de mi agrado estarlo haciendo. Necesito primero una cirugía de nefrectomía de ambos riñones, me tienen que quitar los dos riñones y después esperar unos dos o tres meses en tratamientos de hemodiálisis. Después de eso estaré en espera de una donación de riñón para recuperarme".

¿Cómo es posible donar dinero para apoyar a este influencer?

Muchos reconocen la labor de este hombre por sus consejos en temas de aplicaciones, celulares y demás cuestiones. Por ello se indica que abrió una cuenta en GoFundMe, la cual tiene como meta 2 millones de pesos. Y dentro de la gran noticia que se comparte en redes sociales, se anuncia que los seguidores y demás personas ya juntaron más de un millón y medio de pesos.

Y así cerró su mensaje del anuncio de dura enfermedad: "Por si no me ven tan seguido, por si me ausento un rato, va a estar un poco complicado este asunto. Tengo mucho por lo cual seguir aquí, tengo dos hijos por los cuales seguir echandole ganas bastante… no es como una opción darme por vencido".