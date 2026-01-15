¿Regalo millonario?: Esto cuestan las LUJOSAS bolsas que Peso Pluma le regaló a Kenia Os

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma , cantante de regional mexicano y actual novio de la también artista Kenia Os , de acuerdo con el empleado de una tienda, regaló a la cantante tres bolsas de lujo en Navidad de 2025, dichos accesorios van desde los $200,000 mil pesos mexicanos hasta los $250,000.

¿Por qué son tan caras las lujosas bolsas que Peso Pluma le regaló a Kenia Os?

Kenia Os compartió en redes sociales algunas fotografías junto a su novio Peso Pluma, disfrutando de las épocas navideñas en Aspen, en las imágenes se ven a ambos esquiando, comiendo y disfrutando de bellos paisajes. Sin embargo, el regalo no quedó solamente en las vacaciones sino que, de acuerdo con el vendedor de una tienda, Hassan adquirió tres bolsas lujosas, pues le iba dar una a su novia cada tres horas.

Las bolsas que compró van desde los $200,000 mil pesos mexicanos hasta los $250,000, aunque el precio varía dependiendo del modelo, tamaño y versión que se adquiera. Estás bolsas tienen un precio alto debido a que son de lujo, fabricadas a mano en Francia donde cada detalle se cuida a la precisión, además la oferta es baja mientras que la demanda es alta. Algunas figuras públicas como Cardi B, Jennifer Lopez, Georgina Rodríguez, Eva Longoria, Sofía Vergara, Kim Kardashian, entre otras también, las han lucido públicamente.

¿Cuánto tiempo llevan de relación Peso Pluma y Kenia Os?

Actualmente Kenia Os y Peso Pluma llevan 10 meses de noviazgo. Los rumores sobre su relación comenzaron meses antes de su anuncio oficial ya que ambos habían trabajado juntos, pues Kenia forma parte de la canción “Tommy y Pamela” del cantante de regional mexicano, en el videoclip del tema ambos compartieron una gran energía. Actualmente son una de las parejas favoritas del medio del espectáculo.

En redes sociales ambos comparten los momentos que pasan juntos en familia así como el apoyo mutuo que se brindan en sus carreras, pues recientemente Kenia Os dijo que su novio la acompañó en todo el proceso de su nuevo albúm, el cual está próximo a salir y del que la artista ya ha hecho un adelanto a través de sus redes sociales.

Ambos han sido vistos juntos en pasarelas de moda y diversos eventos sociales, demostrando que siempre están el uno para el otro. Por su parte Kenia Os ha compartido en redes las nuevas canciones que forman parte del proyecto más reciente de su novio, por lo que el apoyo en su relación es una de las características que más sobresale.