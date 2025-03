Cruz Martínez llora la muerte del padre de Alicia Villarreal

En medio del proceso legal que enfrentan Cruz Martínez y Alicia Villarreal por presunta violencia familiar, ‘La Güerita Consentida’ se vistió de luto por la lamentable muerte de su padre, Víctor Villarreal.

Fue precisamente la exintegrante de Grupo Límite la que informó sobre la muerte de su padre. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como “Te Aprovechas”, “Te Quedó Grande La Yegua”, “Insensible A Ti”, “Yo Sin Tu Amor” y “Sólo Contigo”, entre otras, compartió varias fotografías para darle el último adiós a su padre.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Víctor Villarreal?

De acuerdo con Ventaneando, Víctor Villarreal murió la mañana del viernes 28 de febrero, luego de pasar varios días hospitalizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde fue reportado como grave. Sin embargo, se desconocen las causas de su muerte.

¿Cómo reaccionó Cruz Martínez a la muerte del padre de Alicia Villarreal?

Luego de que se confirmara la muerte del padre de Alicia Villarreal su todavía esposo, Cruz Martínez, quien fue demandado por la cantante por presunta violencia familiar, reapareció en su cuenta de Instagram para darle el último adiós a su suegro.

A través de su cuenta de Instagram, Cruz Martínez escribió un triste mensaje para despedirse de su suegro Víctor Villarreal. El líder y fundador de Kumbia Kings se mostró bastante conmovido por la muerte del padre de su todavía esposa.

¿Qué fue lo que publicó Cruz Martínez?

Cruz Martínez aseguró tener una buena relación con Víctor García a quien llegó a querer como un padre. "Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quería así. Me duele mucho no estar ahí, se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descanse en paz suegro”.