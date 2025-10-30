Las polémicas fotos de Ninel Conde tras cambiarse el color de sus ojos

Las redes sociales de Ninel Conde han acaparado toda la atención luego de que la cantante y actriz informara que iba a someterse a una intervención para cambiarse el color de los ojos. Eso finalmente ocurrió y las polémicas fotografías del después han revolucionado a los internautas.

No es la primera vez que Ninel Conde sorprende con sus cambios físicos y es que, además de sus intensas rutinas de actividad física, la famosa mexicana ha recurrido en algunas ocasiones a intervenciones para mejorar su apariencia.

¿Qué procedimiento se hizo Ninel Conde?

Fue a través de sus redes sociales que Ninel Conde dio a conocer que iba a realizarse un cambio de color en sus ojos. En una clínica de Estados Unidos, la cantante se sometió a una queratopigmentación, conocida también como tatuaje corneal, una intervención que modifica el tono del iris.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma”, señaló Ninel Conde en un posteo y añadió que “cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”.

¿Cómo reaccionaron las redes al cambio de NInel Conde?

Tras haberse sometido a la intervención, Ninel Conde retornó a sus redes sociales para mostrar los resultados. “Atreverse al cambio es creer en tu propia evolución… Cada transformación es una oportunidad de brillar desde una nueva versión de ti misma”, sentenció la actriz junto a dos fotografías en las que se observan sus “nuevos” ojos.

Las imágenes sorprendieron a los seguidores de Ninel Conde. Muchos reaccionaron con likes, mientras que otros se animaron a dar su opinión sobre el gran cambio mostrado por la famosa mexicana. Los comentarios han sido muy duros al respecto.

“Tener una autoestima sana para aceptarse como uno es, también es transformación y un acto de amor propio”, “Un filtro más y purificas agua”, “Está medio triste que el cambio tenga que ser físico y radical para sentir amor por una misma”, “Ya ni Freezer tuvo tantas transformaciones”, “Tú al natural superas el promedio de belleza femenina de la farándula”, “Sigue atreviéndote al cambio y serás una Lyn may 2.0”, “Cuál es el punto de tantas cirugías si al final tienes que usar un buen de filtros?” y “Querida lo tuyo no es evolución, lo tuyo ya es MUTACIÓN”, son algunos de los comentarios que pueden leerse tras el posteo de Ninel Conde.