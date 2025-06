El polémico video que subió Laura Flores tras rompimiento con Lalo Salazar

Laura Flores se ha robado los reflectores en las últimas semanas gracias a su repentino rompimiento con el periodista Lalo Salazar, con quien llevaba 4 meses de relación.

No obstante, la actriz y conductora no ha dejado de ser noticia, ya que hace unos días felicito a su ex en el Día del Padre y lo hizo con una fotografía en donde aparece Lalo Salazar con sus hijos.

Kika Edgar sobre Lalo Salazar y Laura Flores: “Estuvo fuera de nuestras manos” [VIDEO] Luego de la ruptura de Lalo Salazar y Laura Flores, un pequeño incidente despertó los rumores que sugieren que Kika Edgar habría sido la ‘tercera en discordia’.

Además de eso, Laura Flores contrajo por cuarta ocasión COVID-19, situación que encendió las alarmas entre sus seguidores. Afortunadamente ya se encuentra recuperada y en su reaparición volvió a generar controversia.

Te puede interesar: Última hora: Laura Flores y Lalo Salazar terminan su relación, así lo anunció la actriz

¿Laura Flores reapareció en bikini? Tras superar el COVID-19, Laura Flores reapareció en redes sociales presumiendo su espectacular figura a sus 62 años de edad y lo hizo nada más y nada menos que en bikini.

La famosa actriz posó en traje de baño y moviendo las caderas al ritmo de la canción “Pretty Woman”, la publicación fue acompañada con la frase “me voy a la playa”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, el video generó todo tipo de opiniones en redes sociales, pues mientras algunos destacaron su espectacular figura, hubo quienes aseguraron que solo lo hizo para llamar la atención y otros tantos la compararon con la ‘Princesa del Pop’, Britney Spears.

“Laura, nena, yo sé que esto es un grito de amor para llamar la atención, pero no es la manera. Y claro que no hay nada de malo en subir un video en bikini, pero creo que no es el momento”, “Haciendo el ridículo”, “Que alguien me explique qué le sucede”, "¿Britney Spears eres tú?, “Desafortunadamente no todo es físico, también es mente”, “Mi Lau como siempre wow”, “Qué disciplina. Envidia no, admiración”, “Yo quiero llegar a esa edad así de espectacular”, “Mira Lalito lo que dejaste ir”, fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar: ¿Cuánto duró el noviazgo entre Laura Flores y Lalo Salazar?

¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?

A través de su cuenta de Instagram, Laura Flores anunció su rompimiento con Lalo Salazar. Posteriormente, publicó un video en su canal de YouTube, donde habló del impacto que tuvo su truene amoroso.

Laura Flores también reflexionó sobre su impulso para querer solucionar las cosas rápidamente y haber ignorado la necesidad de espacio que requería Lalo Salazar.

“Me faltó entender esta necesidad de mi ex pareja de quererse aislar un tiempo, pensar y yo quería solucionar las cosas y eso no me ayudó”, declaró Laura Flores.