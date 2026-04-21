Poncho De Nigris propone a Marcela Mistral como rival de Kim Shantal en el Supernova tras baja de Lupita Villalobos

En las últimas horas el evento de boxeo Supernova: Génesis 2026 que está próximo a realizarse ha presentado cambios de último momento tras la baja de la influencer Lupita Villalobos debido a un diagnóstico de salud que le impediría su enfrentamiento contra Kim Shantal, ante esta noticia la producción se ha visto obligada a replantear la pelea por lo que el presentador Poncho DeNigris ha decidido alzar la mano y proponer a su esposa Marcela Mistral para esta pelea.

A través de las redes sociales, el empresario Poncho Denigris propuso a su esposa Marcela Mistral para reemplazar a Villalobos, ya que su intención es mantener el nivel del espectáculo y apoyar a la organización con una contendiente que ya cuenta con experiencia en el ring, pues cabe destacar que su pareja salió victoriosa en la primera edición del Ring Royal donde se enfrentó contra la influencer Karely Ruíz.

¡Ahora la ganadora Marcela está en la contienda! Incluso podría ser mejor para ellos, porque la gente quiere ver a los campeones. ¿Cómo vamos a lograr esto? Avísame, tenemos que hablar.

Asimismo, en el mensaje detalló que la organización contactó a Karely Ruiz, para ser la nueva contrincante, sin embargo, la influencer no podría aceptar debido a temas de contrato, ya que al participar en su evento no puede subir a este ring durante los próximos seis meses, asimismo indicó que en dado caso podría apoyar a Ruiz para que participe y no sufra alguna penalización.

Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos y le hablaron a Karely Ruiz de RING ROYALE 👑🥊 por contrato no puede pelear Karely allá por 6 meses. Pero si alguien habla conmigo puedo ver que podemos hacer para que se haga posible y no tenga penalización, ahora ahí está la ganadora… — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 20, 2026

¿Por que Lupita Villalobos descartó del Supernova: Génesis 2026?

Tras la hospitalización de Lupita Villalobos las alertas se encendieron debido a que su estado de salud se presentaba vulnerable, tras días de estar internada se reveló que la participante de Supernova presenta un hematoma subdural,lo que le impediría competir.

El encuentro entre Kim Shantal y Lupita Villalobos era de los más atractivos dentro la cartelera de este evento que se llevará a cabo este domingo 26 de abril del 2026 en la Arena Ciudad de México, CDMX, por lo que su ausencia deja un gran hueco y genera incertidumbre.

Ante la propuesta de De Nigris las redes sociales comenzaron a abrir un debate, ya que muchos aprueban y apoyan que Marcela Mistral suba al ring, sin embargo, hay quienes señalan de aprovechado al empresario regiomontano y piden que no se acepte a su esposa en esta edición de Supernova.