¿Posible encuentro entre Cazzu y Belinda? Los dos ex amores de Christian Nodal

Belinda y Cazzu, además de ser importantes personalidades en México, se sabe que ambas fueron los ex amores de Christian Nodal, con quien en algún momento vivieron una apasionada historia de amor, provocando que ambos romances fueron muy polémicos en el mundo de la farándula.

Existe una gran posibilidad de que ambas puedan encontrarse en un mismo evento, encuentro polémico que muchos desean poder presenciar. Te detallaremos toda la información que se sabe sobre el posible encuentro entre las hermosas cantantes.

¿Cuándo podrían verse Cazzu y Belinda?

Tanto Cazzu como Belinda, fueron nombradas como “Figuras del Año” dentro de la revista de GQ México. Por lo tanto, se llevará a cabo un importante evento, donde veremos a varias personas de gran renombre.

Ante la prensa, la cantante argentina, resaltó que será la primera vez que vea a la cantante mexicana, pero que espera poder conocerla. Aunque ella descartó una amistad cercana por ahora, eso no implica que en un futuro pueda forjar cierta relación con la actriz mexicana.

El encuentro entre ambas artistas, será un claro ejemplo de madurez y profesionalismo, debido que ambas tuvieron una historia de amor con Christian Nodal, pero fueron hechos que ya quedaron en el pasado. Por eso es algo que muchos seguidores desean poder ver en las próximas semanas.

¿Cómo fueron las relaciones de Christian Nodal?

No olvidemos que siempre las relaciones de Christian Nodal han estado envueltas en la polémica. Para el 2020, el cantante mexicano inició su relación con Belinda, en el 2021 le pide matrimonio a la creadora de “Sapito”, para febrero del 2022 dicho romance termina envuelto en todo tipo de chismes y rumores.

Al poco tiempo, en mayo vemos a Nodal saliendo con Cazzu, pero para abril del 2023 se anuncia el embarazo de la artista argentina, en septiembre del 2023, nace la pequeña Inti. Todo va bien hasta mayo del 2024 cuando anuncia el desenlace de la relación entre ellos, iniciando una disputa legal.

Ante rumores de un nuevo romance de Nodal, el 24 de julio del 2024, se da a conocer la boda civil con Ángela Aguilar. Desde entonces la carrera de Christian y la de Angela se han visto envueltos en la polémica y en duras críticas por parte del público.