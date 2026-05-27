Aseguran que EXPULSARON a Aneliz, hija de Pepe Aguilar, de una universidad en Londres; esto sabemos

Una vez más, la familia Aguilar está en medio de la polémica. Esto luego de que la hija mayor de Pepe Aguilar, Aneliz, se volviera tendencia cuando el periodista Javier Ceriani aseguró que la joven habría sido expulsada de una universidad en Londres, Inglaterra. De acuerdo con el reporte, ella habría sido expulsada luego de varios días de ausencia y un conflicto dentro del campus. Hasta el momento, ninguno de los hechos ha sido confirmado ni desmentido públicamente por la familia Aguilar.

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¿Qué dijo Javier Ceriani sobre Aneliz Aguilar?

Los detalles y rumores en torno a Aneliz Aguilar se dieron a conocer durante unas transmisiones en vivo del periodista, en donde afirmó que una fuente cercana a la familia le habría revelado los detalles sobre el supuesto problema que enfrentó Aneliz mientras estudiaba en Europa. De acuerdo con la versión presentada, la joven habría dejado de asistir durante tres días a clases, luego de vivir un momento de tensión con una de sus compañeras de habitación, así como con las autoridades escolares. Supuestamente, todo habría escalado hasta tal punto que la solución fue solicitar su salida de la institución.

El supuesto altercado que habría provocado la expulsión

Se dice que Aneliz habría reaccionado de manera agresiva en contra de su compañera de cuarto tras un conflicto entre ambas. Incluso testigos dicen que la integrante de la familia Aguilar habría lanzado las pertenencias de su compañera por la ventana del dormitorio. Fue por eso que la universidad tomó la decisión de expulsarla y, posteriormente, Pepe Aguilar habría viajado junto a su esposa para recoger a su hija. Vale la pena remarcar que toda esta información proviene únicamente de declaraciones difundidas por un periodista y no por fuentes oficiales.

La familia Aguilar vuelve al centro de la polémica

La hija mayor de Pepe Aguilar suele mantener un perfil mucho más discreto que sus hermanos. Sin embargo, parece que esta situación llamó demasiado la atención por el enorme y creciente interés del público por la familia.