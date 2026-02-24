La preocupante última publicación de Héctor Zamorano antes de morir: “Me estoy esforzando para no rendirme”

Héctor Zamorano murió el día de hoy 24 de febrero del 2026, siendo recordado como exparticipante de La Academia, primera generación, la cual se llevó a cabo en el 2002. Zamorano fue el primer eliminado en la historia de La Academia. A partir de la noticia que se dio a través de Venga La Alegría comenzaron a surgir las publicaciones de Zamorano en redes sociales, especialmente en X, donde usuarios resaltan el último post que hizo, en el cual se puede leer "Quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme".

Fue en el 2024 cuando el mismo Héctor Zamorano hizo público el diagnóstico de que padecía depresión, algo que para muchos era notorio pues a través de sus publicaciones era claro que el exacadémico estaba pasando por momentos difíciles: "nada me divierte", "Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo", se leen en su cuenta de X, donde además sus conocidos le dejaban mensajes de aliento.

