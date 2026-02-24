ÚLTIMA HORA: Muere Héctor Zamorano a los 47 años, fue el primer eliminado en la historia de La Academia

Se confirma el lamentable fallecimiento del cantante Héctor Zamorano, hoy 24 de febrero de 2026. El reconocido artista fue conocido por haber participado en La Academia, el reality musical más importante y reconocido de todo México. Su participación fue trascendental y marcó un paso muy importante en su trayectoria musical y profesional. Fue el primer eliminado del programa, mismo que se transmitió por primera vez en el año 2002. Un año después de haber sido parte del proyecto musical Héctor lanzó su primer álbum musical.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Hasta el momento se desconocen las causas oficiales de su fallecimiento. Sin embargo, en su cuenta de X el famoso cantante expresó que tenía depresión, misma que le costaba trabajo superar. Publicó mensajes que sin duda alarmaron a todos sus fans como "Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo"