Maribel Guardia rompe el silencio sobre Imelda Tuñón y el conflicto familiar: “Solo quiero proteger a mi nieto”

Después de una semana de escándalos, fuertes declaraciones y mucho ruido mediático, Maribel Guardia rompió el silencio y aclaró que nunca ha querido separar a su nieto de su madre, Imelda Tuñón, sino que más bien su único objetivo ha sido protegerlo en medio de una situación familiar compleja que se volvió mediática. La actriz compartió un extenso comunicado en redes sociales, el cual busca frenar en seco los rumores y explicar su postura ante la controversia que ha rodeado a su familia en las últimas semanas.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre Imelda Tuñón?

Recordemos que hace un año, el menor quedó bajo su cuidado por un breve periodo de tiempo. A través de Instagram, Maribel explicó que la decisión tomada en aquel entonces fue impulsada únicamente por la intención de proteger al niño mientras su madre atravesaba un momento complicado en su vida. En el mensaje, Maribel enfatizó que nunca ha querido quedarse con la custodia definitiva de su nieto y que su interés siempre ha sido mantener el bienestar del menor.

|Crédito: Instagram @maribelguardia

Maribel Guardia tiene algo que pedir

También, en este mismo comunicado, pidió que se respete la memoria de su hijo fallecido y que se detengan las acusaciones y señalamientos públicos en su contra, esto luego de que se difundieran videos relacionados con conflictos de pareja entre Julián e Imelda. Además, hizo un llamado para que no se utilice la vulnerabilidad de Imelda Tuñón como un espectáculo mediático, pues es incorrecto hacerlo en lugar de apoyar a alguien que requiere apoyo y acompañamiento.

El conflicto que desató la polémica familiar

Durante las últimas semanas, el nombre de Maribel Guardia e Imelda volvió a convertirse en tendencia debido a una serie de fuertes declaraciones, filtraciones y acusaciones que se han dado en torno a la situación legal sobre la convivencia del menor, así como temas relacionados con la relación de pareja que mantenían Julian Figueroa e Imelda Tuñón.

En la semana, Imelda defendió públicamente su derecho a estar con su hijo, esto a raíz de que algunos medios y usuarios en redes sociales generaron especulaciones sobre las disputas legales y conflictos familiares más profundos por los que atraviesan.

¿Qué busca Maribel Guardia con su comunicado?

En medio de todo este conflicto, el nuevo comunicado busca precisamente bajar el tono del enfrentamiento mediático y poner el foco en el bienestar del niño, alejándolo del ruido público. Esto, ya que en medio de todo el caos, hay un menor que podría resultar ser el más afectado por todo lo que se dice en los distintos medios de comunicación.

¿Qué sigue ahora para la familia?

Maribel Guardia reiteró que lo que más le preocupa es el bienestar de su nieto, por lo que está dispuesta a llegar a acuerdos y continuar apoyando económicamente para de esta forma garantizarlo. Su mensaje cierra pidiendo respeto y contención para todas las partes involucradas.