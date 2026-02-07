¿Cómo quedarte dormido rápido? El método militar para lograrlo en 2 minutos y descansar como nunca

Una de las sensaciones más frustrantes que pueden existir es prepararte para descansar después de un día de mucho trabajo o emociones, y no ser capaz de conciliar el sueño en poco tiempo. Hoy te contaremos de un método para quedarte dormido rápido, sin tomar nada y sin demasiado esfuerzo: el método militar para dormirte en 2 minutos.

Prueba este método en horarios lo más consistentes posibles, para que sea más fácil acostumbrarte y también para beneficiar tu descanso.

El método militar para quedarte dormido en solo 2 minutos

De acuerdo con Cleveland Clinic, el método militar para quedarte dormido es una rutina que involucra relajación progresiva de los músculos y respiración. Se dice que, literalmente, surgió para ayudar a personas que forman parte de ámbitos militares y de combate para poder conciliar el sueño en condiciones precarias o ambientes de gran tensión.

Estos son los pasos que debes seguir, según la plataforma de bienestar Verywell Health.



Acuéstate boca arriba. Cierra los ojos; respira lenta y profundamente. A partir de este momento, vas a pensar en ir relajando cada parte de tu cuerpo. Comienza con los músculos de tu cara: la frente, tus ojos, mejillas, boca y mandíbula. Enfócate en una sola parte a la vez. Una vez que los músculos de tu cara están relajados, continúa con tu cuello, hombros y brazos. Tienes que hacerlo lo más específico posible: por ejemplo, en cada brazo debes relajar el bícep, antebrazo, mano y dedos. Vas a seguir relajando los músculos de tu cuerpo: pecho, abdomen, pelvis y piernas. Otro ejemplo: en cada pierna debes relajar muslo, rodilla, pantorrilla, tobillo, pie y dedos. Enfócate en una imagen que te relaje; puede ser un paisaje tranquilo a la orilla del mar, o tú durmiendo en una hamaca.

Debes repetir esta rutina cada noche y puedes notar cómo te resulta más fácil dormir ; toma alrededor de 6 semanas volverte un experto en la técnica.

