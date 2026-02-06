¿Qué fue lo que negó Livia Brito para que la acusaran de “falsas declaraciones” y fuera vinculada a proceso?

Este viernes 06 de febrero, se dio a conocer a través del reportero C4 Jiménez que la reconocida actriz Livia Brito había sido vinculada a proceso tras negar una presunta agresión contra el fotógrafo Ernesto Zepeda, dando origen a un proceso legal que ya tiene varios años abierto y que ciertamente se había mantenido con poco movimiento, aunque esta tarde todo habría tomado un nuevo rumbo a favor del acusante.

De momento se sabe que un magistrado del Poder Judicial de la CDMX le revocó a la actriz el auto de no vinculación que tenía por el delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad, ya que se determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en contra de la actriz luego de que las evidencias recabadas mostraran ciertas inconsistencias que van contra la versión de la actriz mexicana, dando paso a la versión de que probablemente sí agredió al fotógrafo.

¿Qué se sabe del caso de Livia Brito?

Todo el pleito legal habría tenido origen en el año 2020 cuando Livia y Yosmi habrían sido fotografiados sin su consentimiento y dentro de todo este embrollo, el fotógrafo habría denunciado agresiones físicas, por lo que el fotógrafo Ernesto Zepeda y su representante legal acusaran a Livia Brito por haber negado la presunta agresión contra él y por falsedad de declaraciones.

Respecto a la culpabilidad de Brito, todo se ha mantenido a reserva de las autoridades correspondientes, quienes determinarán lo que sucederá con la actriz el próximo lunes 23 de febrero luego de que se fijara una audiencia donde se repasara el caso, en espera de una resolución legal.

¿Cuál es el estatus legal de Livia Brito?

De momento, Brito no se ha manifestado respecto a las acusaciones tras este nuevo estatus legal, el cuál no significa que la actriz esté por pisar la cárcel, sino que la investigación deberá continuar para encontrar las pruebas suficientes que defina un veredicto que resuelva si Livia es o no culpable.

En caso de que Livia Brito sea declarada culpable, tendría que pagar una indemnización por daño moral al fotógrafo Ernesto Zepeda, quien presume tener cicatrices permanentes.

