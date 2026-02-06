Edith Márquez enfrenta OTRA TRAGEDIA familiar, a dos días de la muerte de su hermana

Tan solo 2 días después de que se dio a conocer la muerte de su hermana, Lily Márquez, la cantante Edith Márquez enfrenta otra tragedia familiar. Se acaba de confirmar la muerte del esposo de Lily y cuñado de Edith.

José Camar, hijo de Lily Márquez y sobrino de Edith, fue quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram. "Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo", escribió al inicio de su publicación.

No se ha confirmado cuál fue la causa de muerte, pero el sobrino de Edith Márquez escribió un emotivo mensaje en el que dejó claro el difícil extremadamente difícil que está pasando. "Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía, mi apoyo, mi héroe", escribió José Camar sobre su padre.

En su despedida, José Camar agradeció a su padre por ser excepcional y por cuidarlo siempre. También hizo referencia a Lily: "sé que hoy también tengo otro angelito de la guarda en el cielo, y mi mamá y tú ya están festejando allá arriba juntos".

Información en desarrollo...