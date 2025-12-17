Muere periodista entrañable a los 67 años: ¿quién era y de qué murió?

El mundo de las letras y el periodismo se encuentran de luto luego de que se confirmó la muerte de Mónica Maristain . La escritora y periodista argentina tenía 67 años de edad y recientemente había presentado en sociedad su último libro.

La partida de Mónica Maristain se suma a la amplia lista de figuras famosas que este 2025 han dicho adiós. No hay dudas de que este año será recordado por los actores, periodistas, influencers, artistas y políticos que murieron, en diferentes circunstancias.

¿Cómo se conoció la muerte de Mónica Maristain?

La confirmación de la muerte de Mónica Maristain fue difundida en redes sociales por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Fue este martes 16 de diciembre que en las plataformas digitales compartió una fotografía de la periodista junto a un sentido mensaje.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mónica Maristain, editora, escritora, periodista y amiga entrañable de la FIL Guadalajara, una figura clave de la difusión cultural en México y América Latina. Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad de los medios de comunicación. Descanse en paz”, indica el comunicado de la FIL Guadalajara.

¿Quién era Mónica Maristain?

La muerte de Mónica Maristain ha impactado fuertemente en el mundo de las letras y en el ambiente periodístico ya que la argentina de 67 años se había radicado en el año 2000 en México y tenía una amplia trayectoria. Su legado no solo se nutre como referente en reconocidos medios de comunicación, sino como fundadora de algunos de ellos y como escritora.

Su último libro “Leeré hasta mi muerte” fue presentado a inicios de diciembre y hoy se roba todas las miradas porque muchos lo consideran como un presagio. Mónica Maristain supo desempeñarse como una de las mejores entrevistadoras y es por eso que en las redes sociales se han multiplicado los posteos que la despiden con profundo dolor y destacando su profesionalismo.