Tras la muerte de Elsa Aguirre, ¿qué leyendas del Cine de Oro mexicano siguen con vida?

La muerte de Elsa Aguirre representa el cierre de otro importante capítulo en la historia del Cine de Oro mexicano. La actriz fue parte de una era emblemática llena de figuras que convirtieron a México en una potencia cinematográfica durante las décadas de 1940 y 1950. Con su partida, son cada vez menos las leyendas que permanecen con nosotros aun con vida y, aunque cuando una figura se apaga, en México la recordamos con todo el cariño, también queremos recordar a los que todavía siguen con vida hoy en día.

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Actores y actrices del cine de oro mexicano que siguen vivos

Aún hay varios íconos de la Época de Oro del cine mexicano que continúan con vida. Su trayectoria, al igual que la de aquellos que ya no están, sigue siendo parte de nuestro tesoro nacional y permanecerá siempre como pieza clave del desarrollo del entretenimiento en México. Las leyendas que aún sobreviven son:



Maria Victoria : Mejor conocida como “La Sirena de México”, ella participó en varias películas, entre las que destaca La criada bien criada.

: Mejor conocida como “La Sirena de México”, ella participó en varias películas, entre las que destaca La criada bien criada. Sergio Corona : Actor y bailarín recordado por iniciar su carrera durante el florecimiento de la industria del cine en México.

: Actor y bailarín recordado por iniciar su carrera durante el florecimiento de la industria del cine en México. Irma Dorantes: Reconocida actriz y cantante con una gran trayectoria, ella es referencia por realizar películas junto a Pedro Infante.

Reconocida actriz y cantante con una gran trayectoria, ella es referencia por realizar películas junto a Pedro Infante. Marta Ofelia Galindo: Aunque su debut ocurrió cuando tenía 40 años, ella se convirtió en parte fundamental del cine y teatro en México.

🎬🕊 El cine mexicano está de luto. Muere Elsa Aguirre a los 95 años, actriz conocida por sus películas de la Época de Oro del cine mexicano. pic.twitter.com/yN30oiCT8R — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) July 15, 2026

¿De qué murió Elsa Aguirre?

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó que la actriz Elsa Aguirre falleció por causas naturales a los 95 años en su casa de Cuernavaca, Morelos. Ella siempre será recordada con orgullo y su legado permanecerá vivo en cada una de las películas que nos dejó. como: Cuidado con el amor (1954), Algo flota sobre el agua (1948), Vainilla bronce y morir (1957), entre otras.