Así fue la última aparición pública de Elsa Aguirre: el día que reveló el enorme amor que sentía por los gatos

El mundo del espectáculo lamenta la pérdida de Elsa Aguirre, la actriz del Cine de Oro mexicano, quien falleció de causas naturales a los 95 años en la madrugada del 15 de julio de 2026 en su casa de Cuernavaca, Morelos. Es difícil pensar que su última aparición pública fue hace apenas 6 días en un video que la misma actriz compartió en sus redes sociales, donde contó una historia que reflejaba el enorme corazón que siempre la caracterizó. Lo que comenzó como una anécdota sobre unos gatos que invadieron su jardín terminó convirtiéndose en una anécdota que mostró su compasión y amor por los animales.

También te puede interesar: Querido famoso de televisión revela que fue diagnosticado con un tumor cerebral: será operado en dos semanas

La última vez que apareció públicamente Elsa Aguirre

En el video, publicado en su cuenta de Facebook, la actriz comenzó relatando a sus seguidores que en una ocasión un grupo de gatos comenzó a aparecer en su patio. Confesó que en un principio no los quería ahí y que intentó de todo para ahuyentarlos, sin lastimarlos, pero nada funcionaba.

Todo cambió cuando apareció frente a ella una gatita en muy malas condiciones. “Estaba toda destartalada”, recordó con cariño. Esta gatita llegó acompañada de una de sus crías, la cual tenía una enfermedad en su ojo.

El gran corazón de Elsa Aguirre

Al ver el estado en el que llegó esa gatita, decidió alimentarlos y llevarlos al veterinario. A partir de ese momento, comenzó a cuidar personalmente de ellos para que ambos pudieran recuperarse. Con el paso de los días, más felinos aparecieron, entre ellos una gata adulta que dio a luz varias veces en su patio.

Arriesgó su vida por salvar a un gatito

Uno de los momentos más impactantes del relato ocurrió cuando recordó que una de las crías cayó accidentalmente en la alberca. Sin pensarlo dos veces, intentó sacarlo con la red con la que se limpia la piscina. Desafortunadamente, ella perdió el equilibrio y cayó de espaldas, golpeándose fuertemente la cabeza.

A pesar del accidente, Elsa Aguirre aseguró que lo único que le importaba en ese momento era “salvar una vida”.