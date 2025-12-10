De qué murió Robe Iniesta, la leyenda del rock de 63 años que tenía una vida muy discreta

El cantante Robe Iniesta murió a los 63 años luego de luchar contra una terrible enfermedad durante meses. Según confirmó su familia en conjunto con su agente de prensa.

“Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones (...) Hoy despedimos al maestro de maestros”, decía el comunicado.

Así confirmaron la triste muerte de Rob Iniesta.|(Instagram)

Sobre la enfermedad que padeció Robe se sabe que fue por complicaciones relacionadas con los problemas de salud que tuvo durante los últimos años. Según medios españoles, en noviembre de 2024 el artista tuvo que cancelar un concierto en Madrid por un tromboembolismo pulmonar que sufrió. Desde entonces, Robe estaba en reposo absoluto.

¿Quién era Robe Iniesta?

Robe Iniesta Ojea fue un músico español nacido en Plasencia en 1962. Desde joven comenzó en la música y fue en la década de 1980 cuando saltó a la fama tras unirse a la banda de rock Extremoduro, en donde compartió créditos en varias canciones hasta que se separaron en 2019. Algunas de las canciones más recordadas son “Decidí”, “Si te vas…”, “Ama, ama, ama, ensancha el alma” y “La vereda de la puerta de arepas”.

Sin embargo, la carrera de Robe no terminó allí. Se lanzó como solista y compartió 4 discos con sus fans, siendo “Se nos lleva el aire” la producción más reciente.

Robe Iniesta dejó a su esposa y dos hijos.|(Instagram)

De acuerdo con El País, el músico recibió la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, un reconocimiento importante en aquel país.

En tanto, su vida personal era discreta. Estaba casado con Bibi Vázquez y tuvo dos hijos, Naum y Karín.

Sus familiares informaron que en los próximos días ofrecerán detalles sobre el lugar y la hora para rendir un último homenaje de despedida a este gran artista.

“El público le dio la vida y él se la dio a ellos. Gracias, Robe, gracias, maestro. Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado”, concluyeron.