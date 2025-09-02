¿Qué le pasó? Manuel Mijares baja más de 20 kilos y así luce

Manuel Mijares es uno de los cantantes más queridos de México, ya que ha logrado consolidar una carrera por décadas en la industria musical. Sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto tendencia en las redes sociales por el radical cambio que tuvo en su apariencia.

En los últimos meses, Manuel Mijares ha perdido una cantidad considerable de peso, lo que ha generado muchas dudas sobre su estado de salud o si está enfrentando una enfermedad complicada. Dentro de las versiones que han circulado en las redes sociales, se habla de que está haciendo una dieta muy estricta o que está tomando medicamentos controlados.

¿Cuál es el estado de salud de Manuel Mijares?

Muchos usuarios han mostrado su preocupación por el cantante, mientras que otros han hablado de forma positiva del cambio que ha mostrado en los últimos meses. En medio de todas las especulaciones que existen, un amigo cercano al cantante reveló para la revista TV Notas que él se encuentra muy tranquilo con los cambios que ha tenido, quien también habló de la motivación que tiene Manuel Mijares.

Él decidió volver a bajar de peso por salud, porque le quiere durar mucho más tiempo a sus hijos, que son lo que más ama en la vida. Aún es joven, tiene 67, y uno de sus mayores anhelos es poder conocer a sus nietos. Como se ve que José Manuel y Lucero todavía tardarán en dar ese paso, pues él tiene que estar saludable para cuando eso ocurra

¿Cuántos kilos ha bajado Manuel Mijares hasta ahora?

Recordemos que hace unos meses, ‘Coque’ Muñiz reveló que el cantante había bajado cerca de 20 kilos en poco más de dos meses, gracias a que ha hecho una dieta y seguido todas las instrucciones que le han dado los doctores.

