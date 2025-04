¿Mijares confirma su retiro de la música? Esto dijo el cantante

Hace tan solo unos días, Mijares , uno de los cantantes más importantes que México tiene en la actualidad, preocupó a sus miles de seguidores luego de compartir un mensaje en redes. En este, aseguraba que estaba completamente feliz por lo que ha realizado a lo largo de su carrera, aunque, por lo mismo, necesitaba alejarse del foco mediático para poder descansar.

Dicho mensaje generó una ola de comentarios en el mundo de las redes sociales e, incluso, la mayoría de sus seguidores mencionaron que lo más probable era que se retirara de la música con el objetivo de descansar, esto considerando que cuenta con 67 años de edad. Ante estos rumores, fue el propio Mijares quien volvió a hacer uso de sus redes sociales para responder a este cuestionamiento.

¿Qué dijo Mijares sobre su retiro de la música?

Mijares entró en una dinámica en donde respondía a preguntas un tanto incómodas, en un video que compartió en redes sociales y en el que aprovechó para asegurar que incursionará en el mundo de las mancuernas con una prestigiosa cadena de pollos. En esta dinámica, aseguró que, si bien sí desea descansar, lo anterior no significa que se haya despedido para siempre de la música.

“Yo no dije que me retiraba, sino que me iba a tomar unos días tranquilito porque va a haber una sorpresa. Nos vamos a tomar unos días para no de dejar de cantar (...) Les agradezco muchísimo a toda la gente que se preocupó y que entendió por dónde iba la cosa. Eso habla del cariño del público que, como siempre he dicho, no hay forma de cómo agradecerles que estén al pendiente, pero no, dejar la chamba, no”, explicó.

¿Cuáles son los éxitos más grandes de Mijares?

La reacción por el supuesto retiro de Mijares , hasta cierto punto, fue natural, pues se trata de uno de los cantantes con las carreras más importantes de las últimas décadas al interior del país. Para muestra de ello están algunos de sus más grandes éxitos, entre los que destacan los siguientes: “Para Amarnos Más”, “Soldado Del Amor”, “Uno Entre Mil” y “No Se Murió El Amor”.