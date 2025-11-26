Triste muerte de una querida cantante tras someterse a una delicada cirugía estética

La cantante colombiana Mayerly Díaz murió de forma repentina tras someterse a una cirugía estética. Las autoridades confirmaron su fallecimiento la madrugada del sábado 22 de noviembre.

Díaz, de 32 años, fue llevada de emergencia al Hospital San Rafael de Facatativá, en Bogotá, después de presentar complicaciones días después del procedimiento.

Los reportes preliminares señalan que la artista habría sufrido un infarto fulminante mientras era atendida por los médicos, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por el forense.

(Facebook / Alcaldía Quipile) Mayerly Díaz murió por un paro cardiaco fulminante.

Además, el medio local El Tiempo informó que la policía investiga una posible negligencia en la clínica donde se realizó la intervención estética.

La familia de la cantante no se ha pronunciado, pero la Alcaldía de Quipile —donde vivía y era muy querida— envió un mensaje de condolencias: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mayerly Díaz”, decía el comunicado, junto a una imagen en blanco y negro.

¿Quién era Mayerly Díaz?

Mayerly Díaz, conocida como La Voz de Quipile, era una artista en pleno ascenso. Tenía dos hijos, de 13 y 11 años, y comenzaba a consolidar su carrera musical. Sin embargo, esta fue interrumpida de manera trágica.

Esta fue la última publicación de Mayerly Díaz

En Instagram, la cantante compartió un video donde aparece con uno de sus trajes típicos de presentación: sombrero rojo y atuendo negro. Ahí anunciaba su nuevo lanzamiento, “Con tus chiros a otra parte”.

Ese post se convirtió en el lugar donde fans, amigos y colegas dejaron sus mensajes de despedida: “Dios la tenga en su gloria”, “En paz descanse”, “Te vamos a extrañar”, “QEPD”.

No es la primera vez que ocurre un terrible accidente por una cirugía estética. Anteriormente, te informamos sobre la muerte de varios influencers y modelos que han tenido un destino fatal , como Junior Dutra, Natália Cabanellas, Ana Bárbara Buhr y Solange Magnano, por mencionar algunos.

Que en paz descansen.