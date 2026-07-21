Quién es Isabela Gutman, esposa de Julio Camejo con quien puso fin a 15 años de relación

Después de 15 años de compartir su vida, el actor Julio Camejo y su esposa Isabela Gutman decidieron anunciar el fin de su matrimonio y tomar caminos separados, la noticia fue confirmada por el participante se Survivor, quien aseguró que la separación ocurrió en buenos términos y que ambos mantienen una relación cordial por el bien de su familia, ya que durante estos años lograron tener dos hijos.

La relación de Camejo y Gulman fue una de las más discretas del medio artístico ya que siempre mantuvieron su vida privada lejos de los reflectores, por lo que hoy su ruptura despertó el interés del público, principalmente porque se han cuestionado sobre la mujer que acompañó durante estos años al actor.

¿Quién es Isabela Gutiérrez Gutman?

Isabela Gutiérrez Gutman ha mantenido un perfil bajo a lo largo de los años, marcando límites dentro de la vida pública ya que pese haber estado casada con una figura del espectáculo ella también destaca por estar en el medio artístico.

Gutan quien formó parte de la vida de Julio Camejo, también ha destacado por ser una reconocida bailarina y empresaria de origen brasileño. Entre sus participaciones más destacadas se encuentra su trabajo como bailarina en la reconocida obra “Perfume de Gardenia” e importantes carnavales. Asimismo, ha destacado por su disciplina en el entrenamiento.

A través de redes sociales, a parte de compartir momentos exclusivos de su trabajo también ha mostrado su faceta familiar, como vacaciones y convivencia con su familia.

¿Cómo fue la historia de amor entre Julio Camejo e Isabela Gutman?

Precisamente por la discreción con la que manejaron su relación y principalmente por la limitada información compartida de Gutman se saben pocos detalles sobre esta pareja. Sin embargo, se sabe que Isabela fue un importante apoyo para el actor, acompañándolo en distintas etapas de su carrera.

La relación entre Julio Camejo e Isabela Gutiérrez Gutman comenzó hace aproximadamente 15 años y, desde entonces, ambos optaron por construir una vida lejos del escándalo. A lo largo de su matrimonio fueron vistos en algunos eventos públicos, aunque siempre privilegiaron la privacidad.