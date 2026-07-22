3 ideas para armar tu dormitorio en un departamento tipo estudio sin perder espacio

Crear un dormitorio en un departamento tipo estudio sin perder espacio es posible gracias a las nuevas tendencias en diseño de interiores. En lugar de levantar divisiones permanentes, los especialistas recomiendan utilizar elementos ligeros y multifuncionales que delimiten visualmente el área de descanso, manteniendo la amplitud y el ingreso de luz natural.

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La popularidad de los espacios de concepto abierto ha impulsado soluciones que combinan funcionalidad y estética. La American Society of Interior Designers (ASID) señala que el diseño residencial contemporáneo prioriza ambientes flexibles, capaces de adaptarse a diferentes necesidades sin comprometer la comodidad ni la circulación.

En ese contexto, el dormitorio deja de ser una habitación cerrada para integrarse de forma inteligente al resto del hogar. Así se puede montar en un espacio reducido o monoambiente.

¿Cómo separar el dormitorio en un departamento tipo estudio sin construir paredes?

Los expertos en interiorismo coinciden en que la clave está en crear una división visual que preserve la sensación de amplitud y permita que la luz recorra todo el ambiente. Estas son 3 ideas que se encuentran entre las principales tendencias:



Delimitar el dormitorio con una biblioteca abierta: este tipo de mueble funciona como separador de ambientes sin bloquear completamente la luz ni la circulación del aire. Además, ofrece espacio adicional para almacenar libros, plantas y objetos decorativos, optimizando cada metro cuadrado. Sumar cortinas de lino: los tejidos livianos permiten separar visualmente el dormitorio cuando se busca mayor privacidad y, al mismo tiempo, mantienen una sensación de ligereza. El lino y la gasa filtran la luz natural y aportan una estética cálida y relajada. Incorporar iluminación independiente: utilizar lámparas de pie, apliques de pared o lámparas colgantes exclusivas para la zona de descanso ayuda a definir el dormitorio sin necesidad de elementos físicos adicionales. También genera una atmósfera más acogedora para relajarse al final del día.

¿Por qué estas soluciones son tendencia en diseño de interiores?

El auge de las viviendas compactas ha llevado a los especialistas a desarrollar propuestas que aprovechan al máximo el espacio disponible sin renunciar al confort. Estas son las principales ventajas de las propuestas:



Mayor sensación de amplitud: las divisiones ligeras mantienen la continuidad visual y evitan que el ambiente se perciba reducido.

las divisiones ligeras mantienen la continuidad visual y evitan que el ambiente se perciba reducido. Mejor aprovechamiento de la luz natural: al no utilizar muros cerrados, la iluminación llega a todos los sectores del departamento.

al no utilizar muros cerrados, la iluminación llega a todos los sectores del departamento. Espacios multifuncionales: una biblioteca abierta, por ejemplo, separa ambientes y al mismo tiempo aporta almacenamiento.

una biblioteca abierta, por ejemplo, separa ambientes y al mismo tiempo aporta almacenamiento. Flexibilidad: las cortinas pueden abrirse o cerrarse según el momento del día y las necesidades de privacidad.

las cortinas pueden abrirse o cerrarse según el momento del día y las necesidades de privacidad. Ambientes más acogedores: una iluminación específica para el dormitorio ayuda a diferenciar el área de descanso del resto del espacio y mejora el confort.

Los departamentos tipo estudio ya no deben entenderse como espacios con limitaciones, sino como una oportunidad para aplicar soluciones creativas. Delimitar el dormitorio con estas propuestas permite crear un ambiente íntimo y funcional sin sacrificar metros cuadrados ni la sensación de amplitud.