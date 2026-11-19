María Vargas es una joven mexicana que ha ganado los titulares nacionales e internacionales debido a que es la representante de México para Miss Universo 2026. La originaria de Jalisco está próxima a vivir uno de los momentos más importantes de su carrera luego de conseguir la corona nacional y convertirse en la sucesora de Fátima Bosch.

Además de su participación en los concursos de belleza, María no solo destaca por su camino en las pasarelas sino también por construir una carrera como empresaria y escritora. Debido al esfuerzo que ha demostrado la joven. A continuación te presentamos alguno de los datos más sobresalientes de su vida privada.

¿Quién es María Vargas, representante de México en Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo tiene 28 años y es originaria de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con información difundida su interés por los certámenes de belleza nació desde pequeña, cuando vio a Ximena Navarrete ganar Miss Universo en 2010. Desde entonces, creció su meta de poder representar a México en una competencia internacional por lo que empezó a trabajar en su objetivo.

En 2018 participó en Miss Jalisco, donde logró colocarse entre las cinco finalistas. Tres años después obtuvo el título de Mexicana Universal Jalisco, experiencia que le permitió continuar preparándose.

Finalmente, el 29 de agosto de 2026 consiguió la corona de Miss Universe México, después de competir contra otras 31 participantes. Con este triunfo aseguró su lugar en el certamen internacional, Miss Universo 2026 que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico este 24 de noviembre.

¿Qué estudió María Vargas y a qué se dedica?

De acuerdo con información difundida, Vargas cuenta con una carrera profesional al estudiar Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.

Su interés por los negocios la llevó a crear María Vargas Company, una empresa relacionada con el cuidado personal que cuenta con productos como Sense, un suero facial.

También tiene una faceta como escritora, recientemente publicó el libro “Miss Trouble, la reina de los problemas”, en el que se enfoca en experiencias personales, críticas y la importancia de aprender a poner límites.