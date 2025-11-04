Grado de estudios de Fátima Bosch. ¡La reina que estudió… y mucho!

En las últimas horas, la recién coronada Miss Universo México 2025, Fátima Bosch Fernández, ha sido protagonista de una controversia que sacudió al mundo de los certámenes. La tabasqueña denunció haber recibido insultos por parte de Nawat Itsaragrasil, presidente de Miss Grand International, quien se refirió a ella como una “cabeza hueca”.

Lejos de responder con enojo, la mexicana optó por la elegancia y la educación. En lugar de caer en provocaciones, Fátima compartió un mensaje de reflexión sobre el respeto y el valor de las palabras. Su reacción serena, firme y con clase reflejó no solo su temple personal, sino también su sólida formación académica.

Fátima Bosch: Una corona que brilla con educación

Originaria de Santiago de Teapa, Tabasco, Bosch siempre ha demostrado que la belleza puede ir de la mano con la preparación. En 2019 había recibido una invitación para participar en un certamen de belleza, pero decidió rechazarla para continuar sus estudios.

Actualmente es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana (CDMX), con estudios complementarios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, en Estados Unidos.

Un camino con dificultades para la reina de belleza

Su trayectoria educativa también cobra un sentido especial si se considera que Fátima ha hablado abiertamente de los retos que enfrentó por vivir con TDAH, dislexia e hiperactividad.

“Me costó el triple, pero jamás reprobé un examen”. Esa determinación, combinada con su talento, hoy se traduce en una corona que representa disciplina y esfuerzo.

Con su preparación, visión y serenidad ante la crítica, Fátima Bosch demuestra que ser reina no solo consiste en portar