¿Quién es Santiago Homenchenko? El futbolista que conquistó el corazón de Leslie Gallardo

Leslie Gallardo sorprendió a sus seguidores al compartir unas fotografías que confirmaban su nueva relación sentimental con Santiago Homenchenko, un futbolista uruguayo que juega con los Gallos Blancos del Querétaro en la Liga MX. La conductora de MasterChef 24/7 se puso muy romántica e hizo ver lo mucho que está disfrutando su relación, incluso después de anunciar el fin de su relación con Emilio Osorio hace unos meses. La publicación ya ha generado miles de reacciones entre los fans e hizo nacer la curiosidad de saber quién es el atleta que conquistó el corazón de la influencer.

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¿Quién es Santiago Homenchenko y a qué se dedica?

El nuevo amor de Leslie Gallardo es Santiago Homenchenko, un futbolista profesional nacido en Uruguay que se desempeña como mediocampista en el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro en la Liga MX. Su posición en dicho deporte es clave para recuperar balones y distribuir el juego y, gracias a su enorme talento y disciplina con el balón, se ha convertido en uno de los jóvenes talentos que buscan consolidarse en nuestro país.

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