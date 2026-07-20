Pepe Aguilar revela que intentó CAMBIAR la letra al himno del América y la razón por la que se hizo americanista

Pepe Aguilar tuvo una participación en el programa Amigos sin Derechos de EXA, donde habló sobre su pasión por el mundo del fútbol, en especial por el Club América, equipo al que apoya desde hace muchos años gracias a una razón muy importante la cual tiene que ver con Roberto Gómez Bolaños, pues Pepe Aguilar explica que después de haber visto la película "El Chanfle" se declaró totalmente americanista: “En la película El Chanfle, que la vi en el cine Imán Pirámide, que ahora es la sala Olin Yo Liztli, aquí en el Periférico. Ahí vi El Chanfle y ahí me hice americanista”.

